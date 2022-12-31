Dünya Eski Papa 16 Benedict hayatını kaybetti İstifa eden ilk Papaydı
AVRUPA

Eski Papa 16. Benedict hayatını kaybetti: İstifa eden ilk Papa'ydı

Vatikan, doğum adı Joseph Ratzinger olan 95 yaşındaki Eski Papa Emeritus 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı. Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti.

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Eski Papa 16. Benedict hayatını kaybetti: İstifa eden ilk Papaydı
Eski Papa 16. Benedict

Vatikan, doğum adı Joseph Ratzinger olan 95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü açıkladı.

ÇOK HASTAYDI

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, selefi Benedict için dua talep edip "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta" demişti.

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Vatikan duyurdu: Eski Papa Benedict'in durumu ciddi

600 YIL SONRA İSTİFA EDEN İLK PAPA OLMUŞTU

Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti.

Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis, 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.

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