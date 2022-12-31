Eski Papa 16. Benedict hayatını kaybetti: İstifa eden ilk Papa'ydı

Belarus topraklarına Ukrayna'dan atılan S-300 füze parçaları isabet etti

Ukrayna'dan Belarus topraklarına, S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının isabet ettiği bildirildi. Belta haber ajansına göre, saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları isabet etti.