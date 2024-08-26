Eski Rum bakandan tarihi itiraf: Kıbrıs Türkleri EOKA tarafından öldürüldü

Rum askeri, polisi ve EOKA terör örgütü 14 Ağustos 1974'te Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 126 Kıbrıslı Türk öldürülerek toplu mezarlara koydu. Katliamı gerçekleştirenlerin kimler olduğunun bilinmesine rağmen, Rum yönetimi bu konuda hiçbir adım atmadı,

"Bu fotoğraf yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor"

"Bu fotoğraf yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor"

"Bu fotoğraf yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Eski Rum Bakan paylaşımda "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı" sözleri ile yetkililere tepkisini gösterdi.