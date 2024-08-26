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Dünya

Eski Rum bakandan tarihi itiraf: Kıbrıs Türkleri EOKA tarafından öldürüldü

Eski Rum Bakan Markulli, katliama uğrayan Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koydu. Markulli, Rum Yönetimi'ni bu suçları işleyenlere karşı adım atmamakla suçladı.

15:16 - 26/08/2024 Pazartesi
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Eski Rum Bakan Erato Kozaku Markulli, katliama uğrayan Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını paylaştı.
Eski Rum Bakan Erato Kozaku Markulli, katliama uğrayan Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını paylaştı.

Rum askeri, polisi ve EOKA terör örgütü 14 Ağustos 1974'te Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 126 Kıbrıslı Türk öldürülerek toplu mezarlara koydu. Katliamı gerçekleştirenlerin kimler olduğunun bilinmesine rağmen, Rum yönetimi bu konuda hiçbir adım atmadı,


Eski Rum Bakan Erato Kozaku Markulli, katliama uğrayan Kıbrıs Türkü çocukların fotoğrafını paylaştı. Rum Yönetimi'ni bu olaya kayıtsız kalmakla suçladı.

"Bu fotoğraf yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor"

Muratağa katliamında öldürülen ilkokul çocuklarının çektirdikleri son fotoğrafı paylaşan Markulli, tarihi bir itirafta bulundu. Kıbrıs Türklerinin EOKA tarafından öldürüldüğünü belirtti.


"Bu fotoğraf yaşanan trajediyi bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Eski Rum Bakan paylaşımda "Bu iğrenç suçlardan dolayı kimse cezalandırılmadı" sözleri ile yetkililere tepkisini gösterdi.


Eski Rum Bakan Erato Kozaku Markulli

Markulli'nin paylaşımının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde görev yapmış bir yetkili tarafından Muratağa'da sivillere yönelik katliamı kabul etme anlamında ilk olma özelliği taşıdığı bildirildi.


EOKA nedir?

1971-1974 dönemlerinde EOKA, Kıbrıs'ta Britanya sömürge yönetiminin sonlanması ve adanın Yunanistan'a bağlanması için uğraşan Kıbrıslı Rum silahlı örgüttür.


#Kıbrıs
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#Türk
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