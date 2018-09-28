Dünya Etiyopyadaki FETÖcüler hakkında suç duyurusu
AFRİKA

Etiyopya'daki FETÖ'cüler hakkında suç duyurusu

Etiyopya'daki FETÖ okullarının eski çalışanları, örgütün yöneticileri ve okulları hakkında suç duyurusunda bulundu. FETÖ'cüler, 'yardım paralarını çalmak, vakıf mallarını zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmakla' suçlanıyor.

Haber Merkezi AA
Etiyopya'da bulunan ve FETÖ'cülere ait olan Intellectual Schools
Etiyopya'da bulunan ve FETÖ'cülere ait olan Intellectual Schools

Etiyopya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullar ve bu okulların yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Örgütün okullarında çalışan eski idareci ve öğretmenler, ülkedeki FETÖ'cüler hakkında "yardım paralarını çalmak, vakıf mallarını zimmetine geçirmek ve vergi kaçırmak" gibi suçlamalarla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu işlemleri sırasında sayfalar dolusu kanıt ve belgenin de savcılığa teslim edildiği öğrenilirken, suçlanan isimler arasında örgüt yöneticileri ve öğretmenlerin yer aldığı belirtildi.

Okullar Alman vatandaşı olan FETÖ'cülere satıldı

  • Geçen yıl, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin FETÖ okullarının yönetiminin Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamasının ardından örgüte ait kurumlar, hileli şekilde Alman vatandaşı olan FETÖ'cülere satılmıştı.

Okulların teslimini durdurmak için ülkeye gelen sözde eski "İngiltere sorumlusu" Adnan Azak, ülkedeki yapılanmanın başına geçerek yeni "Etiyopya sorumlusu" olmuştu.

Azak'ın geçen yıldan bu yana sık aralıklarla ülkeye giriş yaptığı belirlenirken, okulların yıllardır ülkede bulunan Celil Aydın tarafından yönetildiği biliniyor.

Hileli satış sonrası ismi "Intellectual Schools" olarak değiştirilen 5 okulu yöneten terör örgütünün, Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor.

Erdoğan: Türk yargısını eleştiremezsiniz
DÜNYA
Erdoğan: Türk yargısını eleştiremezsiniz

ABD’de eğitilmiş
GÜNDEM
ABD’de eğitilmiş

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

Erzurumspor maçında tartışmalı karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.
Daha fazlaüretim ve istihdam

Daha fazlaüretim ve istihdam

​Erzincan Şeker Fabrikası pancar alımına başladı, çiftçiler altınla ödüllendirildi.
10 bin polis adayı alınacak

10 bin polis adayı alınacak

Polislik için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​TSK, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
3 yıl sonra bir ilk olabilir

3 yıl sonra bir ilk olabilir

Ekonomistler 11 Ekim'de açıklanacak veriye işaret ediyor.

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e FETÖ tepkisi.

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

​Cumhurbaşkanı provokatif soruya net cevap verdi.
TOKİ'denev alana iyi haber

TOKİ'denev alana iyi haber

​Borçlara yönelik enflasyon düzenlemesi yapılacak.
YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

​YPG'nin kimlerden oluştuğunu biliyoruz, bağlantıları ortada.
25 metre çekildi

25 metre çekildi

​Yalova'da korkutan görüntü, deprem habercisi mi?
7.7 ile sallandı

7.7 ile sallandı

​Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göreve hazır

Göreve hazır

​Güvenlik güçlerine teslim edilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.