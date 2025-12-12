Eurovizyon isyanına Portekiz de katıldı

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) geçen haftaki tavrıyla, İsrail'in 2026 Eurovizyon Şarkı Yarışması'na katılımını oylamaktan kaçınıp yarışmasına izin vermesi ve bunun hemen ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve son olarak İzlanda'nın İsrail'i boykot için yarışmaya katılamama kararı almasına destekler sürüyor. Portekiz'i gelecek yıl Eurovizyon'da temsil etmek için ulusal yarışmaya katılacak 16 şarkıcı, sosyal medya aracılığıyla ortak açıklama yaparak, "gerek ülkelerinin gerekse dünyanın İsrail'e karşı sessiz kalmasının yaşanan trajediye ortak olmaları anlamına geleceğini" belirtti. Portekizli şarkıcı ve gruplar, Eurovizyon'a katılmayı reddettiklerini duyurdu. Sanatçılar, EBU Genel Kurulu'nda İsrail'in Eurovizyon'a katılımına karşı ses çıkarmadığı ve yarışmadan çekilme kararı almadığı gerekçesiyle Portekiz resmi devlet televizyonu RTP yönetimini eleştirdi. Önceki gün İzlanda da Eurovizyon 2026'ya katılamayacağını ilan etmişti. Böylece soykırımcı İsrail'in katılacağı yarışmayı protesto eden ülke sayısı beşe yükselmişti.