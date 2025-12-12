Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Eurovizyon isyanına Portekiz de katıldı

Eurovizyon isyanına Portekiz de katıldı

04:0012/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) geçen haftaki tavrıyla, İsrail'in 2026 Eurovizyon Şarkı Yarışması'na katılımını oylamaktan kaçınıp yarışmasına izin vermesi ve bunun hemen ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve son olarak İzlanda'nın İsrail'i boykot için yarışmaya katılamama kararı almasına destekler sürüyor. Portekiz'i gelecek yıl Eurovizyon'da temsil etmek için ulusal yarışmaya katılacak 16 şarkıcı, sosyal medya aracılığıyla ortak açıklama yaparak, "gerek ülkelerinin gerekse dünyanın İsrail'e karşı sessiz kalmasının yaşanan trajediye ortak olmaları anlamına geleceğini" belirtti. Portekizli şarkıcı ve gruplar, Eurovizyon'a katılmayı reddettiklerini duyurdu. Sanatçılar, EBU Genel Kurulu'nda İsrail'in Eurovizyon'a katılımına karşı ses çıkarmadığı ve yarışmadan çekilme kararı almadığı gerekçesiyle Portekiz resmi devlet televizyonu RTP yönetimini eleştirdi. Önceki gün İzlanda da Eurovizyon 2026'ya katılamayacağını ilan etmişti. Böylece soykırımcı İsrail'in katılacağı yarışmayı protesto eden ülke sayısı beşe yükselmişti.



#Eurovizyon
#portekiz
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 12 Aralık 2025 | Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman kılınacak? İllere göre vakitler