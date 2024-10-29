Evanjeliklere işgal sunumu

Terör devletinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazael Smotrich, Evanjelik Hristiyanlara yaptığı sunumda, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’yı ilhak etmesi gerektiğini söyledi.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre göre, Smotrich, Amerikalı Evanjelik kitleye hitap eden Israel 365 isimli bir medya platformunun ev sahipliğinde düzenlenen Orta Doğu Zirvesi adlı konferansta konuştu. İsrail'in "iki devletli çözüm" gibi "yanlış kavramları" terk etmesi gerektiğini savunan Bakan, Arap dünyasına ve ötesine, "Filistin devletinin kurulmayacağına" dair net bir açıklama yapılması gerektiğini ifade etti. Bakan, bu tavrın, Batı Şeria’nın derinliklerinde yeni kentler ve yerleşimler kurulması ve buralara yüz binlerce yeni yerleşimci getirilmesiyle güçlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.
GÖÇ ETMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ
Smotrich ayrıca, Gazze Şeridi üzerinde İsrail'in kontrolünün yeniden sağlanmasını savundu. Ekim ayı ortasında, Smotrich'in Filistin topraklarının ötesine, hatta Suriye gibi komşu ülkelere uzanabilecek genişletilmiş bir Yahudi devleti vizyonunu savunması, uluslararası alanda tepkilere yol açmıştı. İsrail'in Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar uzanan egemenliğini genişletmeyi amaçlayıp amaçlamadığı sorulduğunda, Smotrich gülümseyerek "yavaş yavaş" yanıtını vermişti.