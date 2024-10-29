Evanjeliklere işgal sunumu

The Times of Israel gazetesinin haberine göre göre, Smotrich, Amerikalı Evanjelik kitleye hitap eden Israel 365 isimli bir medya platformunun ev sahipliğinde düzenlenen Orta Doğu Zirvesi adlı konferansta konuştu. İsrail'in "iki devletli çözüm" gibi "yanlış kavramları" terk etmesi gerektiğini savunan Bakan, Arap dünyasına ve ötesine, "Filistin devletinin kurulmayacağına" dair net bir açıklama yapılması gerektiğini ifade etti. Bakan, bu tavrın, Batı Şeria’nın derinliklerinde yeni kentler ve yerleşimler kurulması ve buralara yüz binlerce yeni yerleşimci getirilmesiyle güçlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.