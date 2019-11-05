Dünya Eylemlerde hedef İran
ORTADOĞU

Eylemlerde hedef İran

Irak’ta eylemlerde İran temsilcilikleri hedef oldu. Göstericiler son olarak Kerbela’daki İran Konsolosluğu’nu bastı. Trump’ın baskın görüntülerini Twitter’da paylaşması dikkat çekti. Irak medyası ise eylemleri yönlendiren BAE ve ‘Ortadoğu’nun kiralık katili’ Muhammed Dahlan’a bağlı bir çetenin çökertildiğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak’ta bir ayı geride bırakan protesto gösterilerinde eylemciler ülkede İran temsilciliklerini ve ilgili kurumları hedef almaya başladı.
Irak’ta bir ayı geride bırakan protesto gösterilerinde eylemciler ülkede İran temsilciliklerini ve ilgili kurumları hedef almaya başladı.

Irak’ta başta başkent Bağdat olmak üzere Şii nüfusun ağırlıkla yaşadığı bölgelerde, yolsuzluk, kamu hizmetlerinde yetersizlik ve işsizlik nedeniyle hükümeti hedef alan eylemler İran karşıtı bir görünüm almaya başladı. Son olarak Irak’ta çok sayıda gösterici, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğunu bastı ve binada Irak bayrağı açtı. Kerbela’daki göstericilerden Hüseyin en-Nasiri, yüzlerce kişinin Kerbela’daki İran Konsolosluğu önünde toplandığını ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişinde Irak bayrağı açtığını söyledi. Baskın sırasında 3 gösterici hayatını kaybetti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden, Iraklı göstericilerin İran’ın Kerbela Konsolosluğu önündeki eylemlerinin görüntülerini paylaştı.

Kerbela

Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı
OYNAT 00:30
Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı
Irak'ta yönetim karşıtı eylemlerin devam ederken, protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırdığı bildirildi. Protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü.


GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI

Göstericilerin, binanın içine girmediğini ancak İranlı diplomatların Kerbela’yı terk etmelerini isteyen, “İran dışarı, özgür Kerbela” sloganı attıkları ve binayı taşladıklarını ifade edildi. Eylemciler, güvenlik güçlerinin kendilerine, dağıtmak amacıyla havaya değil öldürmek kastıyla ateş ettiklerini de savundu. Açılan ateş sonucu 3 eylemci hayatını kaybetti. Aktivistler protestoların başlamasının ardından söz konusu binada herhangi bir diplomatın bulunmadığını ve İranlı diplomatların ülkelerine geri döndüklerini duyurdu.

KONSOLOSLUKTAN GELMEYİN UYARISI

Kerbela kentinde buluna İran Başkonsolosluğu binasının protestocular tarafından basılma girişimi sonrası açıklama yapa İran’ın Kerbela Başkonsolosluğu, mukaddes türbeleri ziyaret etmek için şartların elverişli olmadığını belirterek İran vatandaşlarının kente gelmemelerini istedi.

YOLLARI KAPATTILAR

Eylemlerine ara vermeyen göstericiler, dün yine başta başkent Bağdat olmak üzere, Babil, Diwaniye, Maysan, Muthanna gibi orta ve güneydeki vilayetlerde ana yolları ulaşıma ve hükümet binalarını erişime kapattı.

Gösterilerin kalesi ‘Türk Lokantası’

  • Türk Lokantası olarak isimlendirilen 14 katlı bina
  • Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezinde bulunan ve halk arasında “Türk Lokantası” olarak isimlendirilen 14 katlı bina, başkentte devam eden protestolarda eylemcilerin adeta kalesi ve ülkedeki gösterilerin de sembolü haline geldi. Vaktiyle son katında bir Türk restoranı olması sebebiyle yıllardır halk arasında “Türk Lokantası” olarak adlandırılan bina, bu günlerde göstericilerce “Devrim Kulesi”, “Özgürlerin Kalesi” veya “Cebel-i Uhud” şeklinde isimlendiriliyor. Bina, ülkedeki hükümet karşıtı gösterilerin yeniden başladığı 25 Ekim öncesine kadar, 2003 işgali sırasında ABD güçlerince bombalanarak harabeye dönüşen metruk yapılardan biri olarak duruyordu.

BAE hücresi yakalandı iddiası

  • Muhammed bin Zayed
  • Öte yandan Irak yerel medyası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Irak’taki eylemleri yönlendirmeyi hedefleyen bir casus şebekesinin ele geçirildiğini iddia etti. Yerel medyada çıkan haberlere göre yakalan kişilerin Lübnan asıllı olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri Velaiht Prensi Muhammed bin Zayed’in kardeşi, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed’in sorumluluğunda, kiralık katil Muhammed Dahlan adına çalıştığı iddia edildi. Ele geçirilen kişilerin BAE adına Irak’taki protestoları yönlendirmeye çalıştığı belirtildi.

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