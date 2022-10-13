Dünya F-16da kritik 1 ay
AMERİKA

F-16’da kritik 1 ay

Ankara, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan maddeleri yasa tasarısından kaldırmasına temkinli yaklaşıyor. Bunun nihai karar olmadığını ancak olumlu bir gelişme olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, 1 ayı bulacak yasal sürece dikkat çekti.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
F-16’da kritik 1 ay
Ankara nihai kararı bekliyor.

ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan düzenlemede attığı geri adım, başkent Ankara’da “ihtiyatlı bir iyimserlik” olarak yorumlandı. Türkiye, F-16 Blok 70 savaş uçağı tedariki için geçtiğimiz yıl eylülde ABD’ye talepte bulunmuş, taraflar arasında müzakereler sürerken Temsilciler Meclisi’nde satışa ilişkin koşullar içeren bir teklif kabul edilmişti. Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemeler ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nın Senato versiyonundan çıkarıldı. Gelişme Ankara’da “olumlu” olarak değerlendirilse de ABD’de 1 ayı bulacak yasal sürece dikkat çekiliyor. Yeni Şafak’a konuşan diplomatik kaynaklar “Temkinli olmak lazım” derken, bunun nihai bir karar olmadığı ancak “olumlu bir gelişme” olduğu kaydedildi.

ŞARTSIZ SATILACAK

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, diplomatik baskıya dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı ve F-16 Komisyonu’nun ABD ile yakın temasının süreci hızlandırdığını kaydeden Limoncuoğlu, “Şartsız bir şekilde satılacak. Modernize edilmiş F-16’ları alacağız. Bu çok net. ABD bizimle sıkıntı yaşamak istemiyor. Türkiye bölgedeki en kuvvetli devletlerden birisi. ABD Türkiye’yi karşısına almak istemeyecek” dedi. Yunanistan’la ilgili şartın kalkmasının Atina’daki yansımalarını da değerlendiren Limoncuoğlu şöyle konuştu: “Özellikle Yunan hava sahasını ihlal etmeme şartının kalkması, onların tahrik politikasını artırıp artırmamasında önemli rol oynayacak.”

Yunan basını: Miço yenildi

  • Senato’dan çıkan karar Yunanistan’da şok etkisi yaptı. Bu gelişme Yunan basınında geniş yer buldu. Skai gelişmeyi “Miçotakis doktrini için ciddi bir yenilgi” başlığı ile okurlarına sundu. Ana muhalefetteki SYRİZA’nın açıklamalarına yer verilen haberde, kararın Türkiye için ödül olduğu vurgulandı. Kathimerini kararı “ABD Senatosu, F-16’nın Türkiye’ye satışını kısıtlayan değişiklikleri geri çekti” başlığı ile duyurdu. To Vima “Erdoğan’ın itirazları yanıt mı buldu” sorusunu sorarken, CNN Greece ise “ABD Senatosu Türkiye’ye F-16 satışı için şartları çıkarttı” başlığını attı.

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