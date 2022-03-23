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Facebook’tan soykırıma vize

Facebook hakkında yayımlanan bir araştırma, kurumun Myanmar’daki Rohingyalı Müslüman azınlığa karşı gerçekleştirilen soykırıma nasıl destek olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan çalışmaya göre Facebook, Müslüman azınlık aleyhinde yayımlanan nefret söylemleri içerikli sekiz reklama onay vererek katliama davetiye çıkardı.

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Facebook’tan soykırıma vize
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Katliamları teşvik eden içerikleri kar amacıyla desteklediği daha önce de medyaya yansıyan Facebook’un, geçen sürede bu konuyla ilgili bir önlem almadığı ortaya çıktı. Global Witness (GW) adlı bir insan hakları grubu, Facebook’tan, Myanmar’da soykırıma maruz kalan Rohingyalı Müslümanları hedef alan 8 ücretli reklam talebinde bulundu. Sekiz reklamın tamamı Facebook tarafından yayınlanmak üzere onaylandı.

NEFRET DİLİ KULLANILDI

  • GW sekiz reklamının tamamında, İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan Myanmar raporunda tarif edilen nefret söylemi dilini kullandı. Yayıma hazırlanan reklamların birkaçı ise geçmiş Facebook gönderilerinden seçildi. Hazırlanan reklamlardan birinde, “Yeteri kadar Kalar (Rohingyalı) öldürmedik. Daha fazlasını öldürmemiz gerekiyor” ifadeleri kullanıldı. Bir diğer reklamda, ‘Rohingya kadınları çok kirli’ denildi.

ŞİDDETE GÖZ YUMUYOR

GW, reklamları yayınlanmadan önce iptal etti. Sonuçlar daha önce Myanmar’da nefret söylemlerine göz yumduğu ortaya çıkan Facebook’un, bu duruma yönelik bir önlem almayarak katliama vize verdiğini gözler önüne serdi. 700 binden fazla Rohingyalı Müslüman, Myanmar ordusunun kendilerine uyguladığı soykırım, vandallık ve toplu tecavüzlerden ötürü Bangladeş’e göçmek zorunda kaldı. Myanmar’da halkın büyük bir kısmı, haber kaynağı olarak Facebook’u baz alıyor.

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