Fas'ta pistten çıkan küçük uçak duvara çarptı: 4 yaralı

Fas'ta pistten çıkan uçağın duvara çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Fas'ın Fez kentindeki Fez-Saiss Havaalanı yakınlarında dün meydana gelen uçak kazasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İniş sırasında pistten çıkan küçük bir uçağın havaalanı çevresindeki duvara çarpması sonucu bölgede bulunan 1 kişi ve mürettebattan 3 kişi yaralandı.
Can kaybı yok
Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada uçakta yolcu bulunmadığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.
Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.