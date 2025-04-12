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Fas'ta pistten çıkan küçük uçak duvara çarptı: 4 yaralı

Fas'ta pistten çıkan küçük uçak duvara çarptı: 4 yaralı

11:1612/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
DHA
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Fas Fez- Saiss Havaalanı
Fas Fez- Saiss Havaalanı

Fas'ta pistten çıkan uçağın duvara çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Fas'ın Fez kentindeki Fez-Saiss Havaalanı yakınlarında dün meydana gelen uçak kazasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İniş sırasında pistten çıkan küçük bir uçağın havaalanı çevresindeki duvara çarpması sonucu bölgede bulunan 1 kişi ve mürettebattan 3 kişi yaralandı.

Can kaybı yok

Yetkililer, kazanın yaşandığı sırada uçakta yolcu bulunmadığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





#Fas
#uçak kazası
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