FBI ajanları Trump'ın eski danışmanının evini bastı

16:2822/08/2025, Cuma
FBI ajanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un evini, ulusal güvenlik soruşturması kapsamında aradı.
FBI Direktörü Patel, Trump'a yönelik eleştirileriyle tanınan eski başkan danışmanı Bolton için "Kimse kanundan üstün değildir" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, ajanların, FBI Direktörü Kash Patel'in emriyle yürütülen soruşturma kapsamında, yerel saatle sabah 7.00'de Maryland eyaletinin Washington banliyösü Bethesda'da bulunan Bolton'un evini aramaya başladığını bildirdi.


Patel, Bolton'dan bahsetmeden, X'te paylaştığı ve Beyaz Saray sözcüsü tarafından yeniden paylaşılan bir gönderide “Kimse kanunların üstünde değildir. FBI ajanları görevde” yazdı.


Bolton, Trump'ın ilk görev döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Ancak o zamandan beri Cumhuriyetçi başkanı eleştirmeye başladı ve onun göreve uygun olmadığını söyledi.


Ne olmuştu?

Trump, daha önce Bolton'un hayatına yönelik tehditler olduğunu belirten ABD Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Bolton'un koruma görevini elinden almıştı. Trump daha önce, ABD Adalet Bakanlığı'nın İran'ın Bolton'un hayatını tehdit ettiğini açıklamasının ardından, Bolton'a tahsis edilen koruma görevini yürüten Gizli Servis ekibini görevden almıştı.


Beyaz Saray ayrıca, Bolton'un en çok satan anı kitabının gizli bilgiler içerdiği iddiasıyla kitabın yayınlanmasını engellemek için uygunsuz bir şekilde müdahale etmekle suçlandı.

