FBI yılbaşı gecesi olası terör saldırısını engellediğini açıkladı

FBI, terör örgütü DEAŞ'tan ilham aldığı ifade edilen saldırganın yılbaşı gecesi gerçekleştireceği olası bir saldırıyı engellediklerini duyurdu. Söz konusu şüphelinin 1 yıldır saldırı planı yaptığı ifade edildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), North Carolina eyaletinde yılbaşı gecesi planlanan olası bir terör saldırısını engellediğini açıkladı.
FBI, X hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'tan ilham aldığını ifade ettiği bir saldırganın olası saldırısının engellendiğini belirtti.
Daha sonra konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan FBI yetkilileri, şüpheli Christian Sturdivant'ın 18 yaşında ve Mint Hill'de ikamet ettiğini belirterek, şüphelinin yaklaşık 1 yıldır DEAŞ'tan ilham alarak söz konusu saldırı planını yaptığını kaydetti.
Yetkililer, Sturdivant'ın yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamaya teşebbüs etmekle suçlandığını aktardı.