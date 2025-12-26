İşgalciden Kudüs'ün kimliğine saldırı

Mirasımız Kudüs Derneği, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan “Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu”nu açıkladı. Raporda, 2025 yılı boyunca Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de yaşanan insan hakları ihlalleri, demografik değişim politikaları ve insani durum ayrıntılı verilerle paylaşıldı. Raporun Kudüs bölümünde 2025 yılında 17 Kudüslünün işgal rejimi ve fanatik Yahudilerin saldırılarında şehit olduğuna 705 Kudüslünün ise tutuklandığına yer verildi. Raporda paylaşılan verilere göre, kentte İsrail ordusu tarafından 897 yeni kontrol noktası kurularak denetimler artırıldı. Bu kapsamda, imar kanununu ihlal bahanesiyle Filistinlilere 20 milyon 228 bin dolar para cezası verildi. Esnafa ise 60 milyon 445 bin dolar para cezası kesildi. 302 dükkan ve atölye ekonomik baskılar nedeniyle kapandı. 221 ev ve iş yeri yıkıldı. 570 Kudüslü evsiz kaldı. Konuya dair açıklama yapan Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci, “Dünya kamuoyu Gazze’ye odaklanmışken İsrail bu durumu fırsata çevirerek Kudüs ve Batı Şeria’da daha önce cesaret edemediklerini yaptı ve yapmaya devam ediyor. 2025 raporumuz, önceki yıllara göre çok daha vahim, çok daha acı bir tabloyu ortaya koyuyor” dedi. İsrail’in Kudüs’ün kimliğini ve Mescid-i Aksa’yı doğrudan hedef aldığına değinen Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Ebu Diyab ise “Bugün Kudüs’teki en tehlikeli uygulamalardan biri, Mescid-i Aksa ve çevresindeki kutsal alanlara yönelik kimlik değiştirme girişimleridir. Kudüs’te geçmişte Yahudi bir egemenlik varmış algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.