Fed Başkanı Powell görevden alındı mı? Trump’ın sosyal medya hamlesi gündem oldu

28/09/2025, الأحد
Trump-Powell gerilimi tırmanıyor: Karikatür paylaşımı yeni tartışma başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatürle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karikatürde Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a “You’re fired” (Kovuldun) dediği görülürken, bu paylaşım kısa sürede gündeme oturdu. Mesajın ardından Powell’ın görevden alınıp alınmayacağına dair spekülasyonlar artarken, Trump’ın uzun süredir faiz politikaları nedeniyle hedef aldığı Powell ile gerilimin yeniden tırmandığı yorumları yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme damga vurdu. Trump’ın yayımladığı karikatürde, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik dikkat çekici bir ifade yer aldı. Karikatürde Trump’ın, Powell’a “You’re fired” (Kovuldun) dediği görüldü. Bu paylaşım sonrası, Powell’ın görevden alınacağı yönünde tartışmalar hız kazandı.



Trump’tan “kovuldun” mesajı


Trump’ın paylaştığı çizimde, kendisiyle Powell yan yana tasvir edilirken, “Kovuldun” ifadesi öne çıktı. Karikatür, Trump’ın Fed Başkanı’na yönelik sert eleştirilerinin yeni bir yansıması olarak değerlendirildi.


Powell ile gerilim tırmanıyor


Bilindiği üzere Trump, Powell’ı uzun süredir faiz politikaları nedeniyle eleştiriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 17 Eylül’de politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti. Ancak Trump, bu indirimin yetersiz olduğunu söylemiş ve faizlerin daha büyük oranda düşürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.


Trump, Powell’a “Çok geç” lakabını takarak sık sık eleştirilerini dile getirmiş, ayrıca Fed üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasına yönelik girişimlerde bulunmuştu.




