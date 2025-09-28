Fed Başkanı Powell görevden alındı mı? Trump’ın sosyal medya hamlesi gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatürle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karikatürde Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a “You’re fired” (Kovuldun) dediği görülürken, bu paylaşım kısa sürede gündeme oturdu. Mesajın ardından Powell’ın görevden alınıp alınmayacağına dair spekülasyonlar artarken, Trump’ın uzun süredir faiz politikaları nedeniyle hedef aldığı Powell ile gerilimin yeniden tırmandığı yorumları yapıldı.
Trump’tan “kovuldun” mesajı
Trump’ın paylaştığı çizimde, kendisiyle Powell yan yana tasvir edilirken, “Kovuldun” ifadesi öne çıktı. Karikatür, Trump’ın Fed Başkanı’na yönelik sert eleştirilerinin yeni bir yansıması olarak değerlendirildi.
Powell ile gerilim tırmanıyor
Bilindiği üzere Trump, Powell’ı uzun süredir faiz politikaları nedeniyle eleştiriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 17 Eylül’de politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti. Ancak Trump, bu indirimin yetersiz olduğunu söylemiş ve faizlerin daha büyük oranda düşürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Trump, Powell’a “Çok geç” lakabını takarak sık sık eleştirilerini dile getirmiş, ayrıca Fed üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasına yönelik girişimlerde bulunmuştu.