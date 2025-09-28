Fed Başkanı Powell görevden alındı mı? Trump’ın sosyal medya hamlesi gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme damga vurdu. Trump’ın yayımladığı karikatürde, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik dikkat çekici bir ifade yer aldı. Karikatürde Trump’ın, Powell’a “You’re fired” (Kovuldun) dediği görüldü. Bu paylaşım sonrası, Powell’ın görevden alınacağı yönünde tartışmalar hız kazandı.

Bilindiği üzere Trump, Powell’ı uzun süredir faiz politikaları nedeniyle eleştiriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 17 Eylül’de politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti. Ancak Trump, bu indirimin yetersiz olduğunu söylemiş ve faizlerin daha büyük oranda düşürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.