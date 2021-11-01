​Felaketten önce son çıkış: Glasgow COP26’da gündem küresel ısınma

İskoçya’da dün başlayan 26’ncı BM İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26), küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlandırılmasına odaklanılacak. Konferanslarda, liderler, 1992 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) uyarınca “tehlikeli iklim değişikliğini önlemek” ve küresel olarak adil bir şekilde sera gazı emisyonlarını azaltmanın yolları üzerinde duruyor, yeni hedefler belirliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen konferans, 31 Ekim-12 Kasım’da Glasgow kentinde düzenlenecek.

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KAPSAMLI MÜZAKERELER YÜRÜTÜLECEK

120’den fazla dünya lideri, konferansın ilk birkaç gününde bir araya gelecek. Liderler daha sonra ayrılarak, yerlerini müzakereleri yapacak -başta çevre bakanları olmak üzere- üst düzey yetkililere bırakacak. Yaklaşık 25 bin kişinin katılması beklenen konferansta görüşmelerin 12 Kasım Cuma günü saat 18.00’de sona ermesi planlansa da geçmiş deneyimler, müzakerelerin cumartesiye ve pazara kadar uzayacağını gösteriyor.

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HEDEF 1,5 DERECEDE TUTMAK

Bu seneki konferans, ağırlıklı olarak küresel sıcaklık artışının sınırlandırılmasına odaklanıyor. Bu konuda dönüm noktası olarak kabul edilen 2015 Paris İklim Anlaşması’nda ülkeler küresel sıcaklık artışını, sanayi devrimi öncesine oranla 2 derecenin “çok altında” tutmayı taahhüt ederken, bunu 1,5 derece ile sınırlandırmak için çaba göstereceklerini bildirdi. Bağlayıcı olan bu hedeflere ulaşmak için ülkeler, yakın gelecekte sera gazı emisyonunu azaltmak veya sıfırlamak için bağlayıcı olmayan ulusal hedefler üzerinde de anlaştı.

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Şimdi tüm ülkelerden, 1,5 derece hedefine uygun olarak ulusal hedefler belirlemeleri isteniyor. Bilim insanları, 1,5 derece hedefi için, emisyonların 2030 yılına kadar 2010 seviyelerine kıyasla yüzde 45 azaltılması ve ardından da 2050’ye kadar net sıfır emisyona düşürülmesi gerektiğini tahmin ediyor.

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GÖZLER FOSİL YAKIT ÜRETİCİLERİNDE

Emisyonda ülke olarak en büyük payı olan Çin’in lideri Şi Cinping Glasgow’a gelmeyecek ve zirveye telekonferans yöntemiyle katılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirvede telekonferans yöntemiyle yer alacak. Ancak buna rağmen Çin’in taahhütte bulunabileceği değerlendiriliyor. Çin’in yanı sıra Suudi Arabistan, Rusya ve Avustralya dahil büyük fosil yakıt üreticileri de taahhütlerini güçlendirmeyi reddediyor. Brezilya ise hala Amazon ormanlarını kesmeyi sürdürüyor.

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