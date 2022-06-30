Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.
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