Dünya Filipinlerde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ASYA

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Filipinlerde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'de 6 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYA
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan 5,9’la yıkıldı: En az bin ölü, bin 500 yaralı
DÜNYA
Afganistan 5,9’la yıkıldı: En az bin ölü, bin 500 yaralı
Genci kurtarma savaşı

Genci kurtarma savaşı

​Dut toplamak isterken demir eline saplandı.
Mülteci dramı

Mülteci dramı

​Botta doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı.
Resmi Gazetede yayımlandı: Asgari ücret zammı 1 Temmuzda yürürlüğe girecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı Diyarbakır anneleri sevindi.

​Altıncı kattan düşen beş yaşındaki Belinay ağır yaralandı.

​Ünlü ressamın portresi açık artırmada alıcısını buldu.

Yedi yıl önce hayatını kaybeden kardeşiyle aynı kaderi paylaştı.

İki yaşındaki minik Büşra'nın durumu ağır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.