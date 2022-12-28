Dünya Filipinlerde acı bilanço artıyor Ölü sayısı 25e yükseldi
ASYA

Filipinler'de acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 25'e yükseldi

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Filipinlerde acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 25e yükseldi
Filipinler

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 25'e çıktığı, 9 kişinin yaralandığı, 26 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Hayatını kaybeden 25 kişiden 16'sının Mindanao bölgesinden olduğu ve bölgenin afetten en fazla etkilenen yerler arasında bulunduğu ifade edildi.

45 bin 382 kişinin tahliye edildi

Ülkenin 18 ilini içeren en az 6 bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde, yaklaşık 45 bin 382 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

81 bin kişi geçici barınaklara sığındı

Sellerden yaklaşık 400 bin kişinin etkilendiği, en az 81 bin kişinin geçici barınaklara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Afette 1196 evin zarar gördüğü, 123 yol ve 12 köprünün sellerden etkilendiği, çok sayıda eve elektrik verilemediği belirtiliyor.

Doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerin başında geliyor

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerin arasında yer alıyor.

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