Dünya Filipinlerdeki selde ölenlerin sayısı 32ye çıktı
ASYA

Filipinler'deki selde ölenlerin sayısı 32'ye çıktı

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, selde ölenlerin sayısının 32'ye çıktığı, 11 kişinin yaralandığı, 24 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybeden 32 kişiden en az 16'sının Mindanao bölgesinden olduğu ve bölgenin afetten en fazla etkilenen yerler arasında başı çektiği ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
Filipinlerdeki selde ölenlerin sayısı 32ye çıktı
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Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, selde ölenlerin sayısının 32'ye çıktığı, 11 kişinin yaralandığı, 24 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 32 kişiden en az 16'sının Mindanao bölgesinden olduğu ve bölgenin afetten en fazla etkilenen yerler arasında başı çektiği ifade edildi.

Ülkenin 18 ilini içeren en az 6 bölgesinde şiddetli yağışın neden olduğu sellerde 56 bin 110 kişinin tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 486 bin kişinin etkilendiği, en az 81 bin kişinin geçici barınaklara sığındığı bilgisi paylaşıldı.

Afette 4 bin 68 evin zarar gördüğü, 123 yol ve 12 köprünün sellerden etkilendiği, çok sayıda eve elektrik verilemediği belirtiliyor.

Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden en fazla zarar gören ülkelerden.

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