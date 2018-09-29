Dünya Filistin ABDyi Adalet Divanına şikayet etti
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Filistin ABD'yi Adalet Divanı'na şikayet etti

Filistin, ABD'yi uluslararası anlaşmalara uymadığı gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) şikayet etti. Açıklamada, Filistinin, ABD'nin Kudüs'e Büyükelçiliği açmasının 18 Nisan 1961'de yapılan Viyana Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Uluslararası Adalet Divanı
Uluslararası Adalet Divanı

Filistin, ABD'yi uluslararası anlaşmaya uymadığı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) şikayet etti.

Merkezi Lahey'de bulunan UAD'den yapılan yazılı açıklamada, Filistinin, ABD'nin uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'ten çekmesi için mahkemenin karar alması talebinde bulunduğu belirtildi.

  • Açıklamada, Filistinin, ABD'nin Kudüs'e Büyükelçiliği açmasının 18 Nisan 1961'de yapılan Viyana Anlaşması'na aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulunduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

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