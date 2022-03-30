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Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrailde beş kişinin öldüğü saldırıyı kınadı
ORTADOĞU

Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrail'de beş kişinin öldüğü saldırıyı kınadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beni Barak kentinde beş İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı. Abbas, söz konusu olayın Filistinlilere yönelik tepki ve saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmaması konusunda uyardı.

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Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas İsrailde beş kişinin öldüğü saldırıyı kınadı
İsrail'de silahlı saldırı sonucu beş kişi öldü.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu akşam (29 Mart) İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadı." ifadesi kullanıldı.

Abbas'ın, "Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin, özellikle kutsal ramazan ayı ile Hıristiyan ve Yahudi bayramlarına girilen bu zamanda, yalnızca durumun daha fazla kötüleşmesine ve istikrarsızlığa yol açacağını vurguladığı" aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Beni Barak saldırısının, sivillere yönelik şiddet eylemleri için gerekçe oluşturmaması uyarısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

  • "Başkan Abbas, kınanmayı hak eden bu olayın, yerleşimciler ve diğer kişiler tarafından Filistinli halkımıza yönelik tepki ve saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmaması konusunda uyardı.
  • Sayın Başkan, bu şiddet sarmalının gösterdiği üzere, Filistin ve İsrail halkları ile bölge halkları için güvenlik ve istikrarı sağlamanın en kısa yolunun kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış olduğunu belirtti."

İsrail'de silahlı saldırı: En az beş kişi öldü
DÜNYA
İsrail'de silahlı saldırı: En az beş kişi öldü

Beni Barak saldırısı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 29 Mart akşamı Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açan teröristin" güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

İsrail basını, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın, işgal altındaki Batı Şeria'nin Cenin kentine bağlı Yabed beldesi sakini olduğunu belirtmişti.

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