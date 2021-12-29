Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbastan işgalci İsraile 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret
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Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan işgalci İsrail’e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgalci İsrail’e 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında ülkenin Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11 yıl sonra işgalci İsrail’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan İsrail’e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Abbas ziyareti kapsamında, dün akşam saatlerinde işgalci İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Roş Haayin kentindeki evinde bir araya geldi. İşgalci İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme, bölgede istikrarın sağlanması, terör ve şiddeti önleme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı belirtildi.

Abbas’a, ziyaretinde işgalci İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin el-Şeyh ve Filistin istihbarat şefi Majed Faraj eşlik etti. El-Şeyh görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplantıda, siyasi çözüme götürecek siyasi bir ufuk oluşturmanın önemi ve yerleşimcilerin uygulamalarından kaynaklanan bölgedeki gergin durum ele alındı” dedi.

Abbas ve Gantz Ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya gelmişti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, barış görüşmeleri kapsamında 2010 yılında işgalci İsrail’e düzenlediği son resmi ziyaretinde, dönemin başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

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