Filistin: Kudüs her cepheden açık bir savaşa maruz kalıyor​ Filistin: Kudüs her cepheden açık bir savaşa maruz kalıyor Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, "Filistin'in başkenti Kudüs, işgalci İsrail'in resmi kurumları ve yerleşim örgütleri tarafından her cepheden açık bir savaşa maruz kalıyor" açıklamasını yaptı.

06 Aralık 2018, 18:36 Son Güncelleme: 06 Aralık 2018, 18:51 AA