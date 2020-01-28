Dünya Filistin Trumpın işgal planına karşı Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı
ORTADOĞU

Filistin 'Trump'ın işgal planına' karşı Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı sözde barış planını görüşmek üzere Arap Birliği'ni olağanüstü toplantı çağrıya çağırdı.

Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla bakanlığın, Arap Birliği'nden dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.

Toplantıya Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın da katılacağını kaydeden Dik, "Filistin, Arap ülkelerinden Trump'ın sözde barış planına karşı açık bir tavır takınmalarını talep ediyor." dedi.

Trump’ın sözde barış planı

ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

  • Haberlere göre, plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor
  • Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, sözde barış planını bugün açıklayacağını duyurmuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile 20.00'da İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak tanımlanan sözde barış planını açıklayacak. Trump'ın 'İçinde çok iyi maddeler var ve bunu isteyeceklerini düşünüyoruz.' dediği anlaşmada Kudüs'ün tamamının işgalci İsrail güçlerine bırakılmasının da yer alacağı iddia ediliyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'Yüzyılın şamarı' olarak nitelendirdiği planın kabul edilmesi durumunda bölgede yeni bir kaosun ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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