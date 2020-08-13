Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Filistin Abu Dabideki büyükelçisini geri çekti
ORTADOĞU

Filistin'den BAE tepkisi: Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekti

Filistin Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekti

Filistin, BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasına tepki olarak Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, İsrail ve BAE'den yapılan İsrail-BAE normalleşme açıklamasının ardından Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi derhal geri çekildi" ifadeleri yer aldı. Filistin yönetimi önceki açıklamasında da bu anlaşmayı Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak nitelendirmişti.

Haber Merkezi AA
Filistin Yönetimi daha önceki açıklamasında BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirmişti.
Filistin Yönetimi daha önceki açıklamasında BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirmişti.

Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki için Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekti.

  • Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, İsrail ve BAE'den yapılan İsrail-BAE normalleşme açıklamasının ardından Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi derhal geri çekildi" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Yönetimi daha önceki açıklamasında BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek,tepki göstermişti.

Anlaşmayı Trump duyurdu

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump duyurdu: İsrail ve BAE anlaşma imzaladı
DÜNYA
Trump duyurdu: İsrail ve BAE anlaşma imzaladı
  • Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması" ifadelerini kullandı. Donald Trump, İsrail ve BAE arasında yapılan anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yaptı.

Ortak bir yol haritası (!)

  • BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Abone Ol Google News
On altı üniversiteye rektör ataması

On altı üniversiteye
rektör ataması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı ile yayımlandı.
İsrail-BAE anlaşmasına tepki

İsrail-BAE anlaşmasına tepki

​Filistin Abu Dabi'deki büyükelçisini geri çekti.
İkinci AKINCI TİHA göklerde

İkinci "AKINCI TİHA" göklerde

​Uçuş testini başarıyla tamamladı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İlerlemeye <br>devam ediyor

İlerlemeye
devam ediyor

Oruç Reis'e ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Yükseliş süreklilik kazandı

Yükseliş süreklilik kazandı

​Bakan Koca, son 24 saati açıklayıp uyardı!
Yunanistan <br>ilk cevabı aldı

Yunanistan
ilk cevabı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oruç Reis açıklaması.
Aşı yarışını <br>Rusya mı kazandı?

Aşı yarışını
Rusya mı kazandı?

​Üretime başlandı ama ne kadar faydalı?
Şoke eden anlar

Şoke eden anlar

Kazada metrelerce savruldu, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü.

Manzara için bunu yaptılar

Manzara için bunu yaptılar

Üsküdar Belediyesi: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız.
Doğu Akdeniz'i görüştüler

Doğu Akdeniz'i görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e diyalog vurgusu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.