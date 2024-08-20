Filistinlileri ‘iyileştirecek’ kimse bırakmıyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle yayınladığı mesajda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 885 sağlık personeli ile 289 insani yardım personelini öldürdüğünü bildirdi. Lazzarini, Gazze'de mevcut tüm savaş kurallarının ihlal edildiğini ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 885 sağlık çalışanı ve 207'si UNRWA bünyesinde olmak üzere 289 insani yardım görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktaran Lazzarini, bunların birçoğunun görevi başındayken hedef alındığına dikkati çekti. Gazze'de görevli sağlık personelleri, İsrail bir yandan canlarını korumaya çalışırken diğer yandan kısıtlı imkanlara rağmen yaralılara yardım etmek için mücadele veriyor.

HEPİMİZ KAYGI İÇİNDEYİZ

Gazze'de zorlu şartlar altında yaralıları tedavi etmek için çalışan sağlık personellerinden Kadın ve Çocuklar İçin Yardım Derneği (WEFAQ) Direktörlüğü görevini yürüten Buseyna adındaki Filistinli sağlık personeli, hiçkimsenin evine dönebileceğinden emin olmadığına vurgu yaparak, "Ben dahil bütün sağlık ve insani yardım personelleri, Gazze'de görevlerini yaparken kaygıyla yaşıyor. İnsani yardım için attığımız her adımda kaygılıyız. Geceleri korkudan uyuyamıyoruz" diye konuştu.

TRAVMALARIMI ÇALIŞARAK ATLATIYORUM

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasından kısa süre önce tıp fakültesinden mezun olan Tasneem adındaki 23 yaşındaki Gazzeli doktor ise saldırıların başından beri insanlara yardım etmek için çalıştığını ve gördüklerinin kendisinde büyük travmalara sebep olduğunu belirtti. Genç doktor, "Yaşadığım travmaların etkisini azaltmak için işime daha fazla sarılıyorum. Halkıma yardım etmek için çalışıyor olmak beni motive ediyor" dedi.

SİVİL ALANLARI KASTEN VURUYORLAR

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları, pazar günü sabah saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Filistin Kızılayı'na ait bir sağlık merkezini daha vurmuş ve saldırıda 7 sivil yaşamını yitirmişti. Kızılay tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, durumun böyle sürmesi halinde acil yardım hizmetlerinin de duracağı uyarısı yapılmıştı. Gazze'nin orta kesimindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Doktor Halil el-Degran ise işgal ordusunun hiçbir şüpheli durumu olmayan sivil toplulukları kasten vurduğuna dikkat çekti. El-Degran, pazar günü Kızılay'a ait sağlık merkezinin de vurulduğunu hatırlatarak "Saldırıda hiçbir suçu olmayan 6 çocuk ve anneleri yaşamını yitirdi" cümlelerini kullandı.

ETNİK TEMİZLİK NİYETİ AÇIK

İsrail'in 7 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah'a başlattığı kara operasyonundan beri sınır kapılarını tamamen kapalı tuttuğuna değinen El-Degran, yeterli sağlık malzemesi ve yakıt ulaştırılamaması nedeniyle son 200 günde 25 hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığı bilgisini verdi. El-Degran, açıklamasında, "İsrail, bir taraftan gıda ve ilaç girişini engellerken diğer yandan sivilleri ve sağlık personellerini hedef alıyor. Bu, niyetlerinin etnik temizlik ve soykırım olduğunu açıkça gösteriyor" yorumunu yaptı.















