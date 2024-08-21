Filistinlinin katilleri Romanya'da yakalandı

İstanbul'da silahlı saldırı sonrası kaçan 3 şüpheli Romanya'da yakalandı. 18 Ağustos akşamı Kağıthane'de 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçan 3 şüpheli, Romanya'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada alacak verecek meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği belirtildi. 3 farklı araç değiştirerek kaçan şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın olaydan sonra 19 Ağustos'ta 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, Interpol ile yazışmalar sonucu 3 kişinin Romanya'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Liderliğini firari Barış Boyun ve Ercan Yılmaz’ın yaptığı suç örgütlerinin kritik isimleri Gürcistan’da yakalandı. Kaçakçılık Daire Başkanlığı ve Gürcistan polisinin yaptığı operasyonda İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun adına çeteyi yöneten Mehmet Recep Demir ve tutuklu bulunan Ercan Yılmaz adına örgütü yöneten Batuhan Karaca yakalandı. Demir ve Karaca ile birlikte Mehmet Güngör de gözaltına alındı. Yakalanan suç örgütü üyelerinin iadesi için Gürcistan makamlarıyla iletişime geçildi. Cinayet dahil 6 suçtan aranması bulunan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mehmet Recep Demir’in cinayet, yağma, silahlı saldırının da aralarında olduğu çok sayıda eylemin azmettiricisi olduğu tespit edildi.