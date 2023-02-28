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Dünya

Finlandiya'dan gelen yardım uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere yardım malzemelerini taşıyan uçağın İncirlik Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

14:58 . 28/02/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Mikkonen, Finlandiya'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik çalışmalarını anlattı.

Finlandiya'dan kalkan yardım malzemeleri taşıyan uçağın Adana'daki İncirlik Üssü'ne ulaştığını bildiren Mikkonen, AB Sivil Koruma Ekibinin liderliğini Fin bir uzmanın yaptığını söyledi.

Mikkonen, depremlerin olduğu hafta 3 bin kişilik çadır gönderdiklerini aktararak, yaptıkları son deprem yardımında 2 bin kişilik çadırın yanı sıra ısıtıcı, jeneratör ve gıda malzemeleri bulunduğunu dile getirdi.


Uçak'ta Suriye'ye gidecek yardımlar da bulunuyor


Mikkonen, uçakta Suriye'ye gönderilecek benzer yardım malzemelerinin de bulunduğunu ve bunların Türkiye sınırından Suriye'ye geçirileceğini kaydetti.

Bakan Mikkonen, "AB mekanizmasını yardım gönderme amacıyla kullanabildiğimiz gibi NATO mekanizmasını da bu maksatla kullanabiliriz." dedi.

AB ve Finlandiya'nın, talep edildiği sürece Türkiye ve Suriye'ye yardım edeceğini söyleyen Mikkonen, "Türk halkına gerçekten yardım etmek istiyoruz, oradaki durumun çok ciddi ve zor olduğunu biliyorum. Gönderdiğimiz yardımların bölgedeki insanlara fayda sağlamasını umuyoruz." diye konuştu.


Finlandiya'dan 3 bin kişilik barınma yardımı gönderilmişti


Finlandiya İçişleri Bakanlığından, 13 Şubat'ta yapılan açıklamada, depremlerin ardından 3 bin kişiye acil barınma yardımı gönderildiği duyurulmuştu.

Yardımların ilk bölümünün, NATO'nun Avrupa-Atlantik Felaket Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 11 Şubat'ta teslim edildiği, Türkiye'ye gönderilen acil yardım malzemeleri arasında ısıtmalı çadırlar ve sobaların bulunduğu belirtilmişti.

Finlandiya'dan 3 uzmanın Avrupa Birliği Sivil Koruma Ekibinin, 4 uzmanın da Teknik Destek Ekibinin parçası olarak kurtarma çalışmalarında yer aldığı kaydedilmişti.


Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Zipper: “Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”
Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Zipper: “Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye, dördüncü seviye alarm vererek uluslararası yardım çağrısında bulundu. Fransa’dan gelen arama kurtarma ekibinin lideri Eric Zipper, Malatya’da AFAD ekipleriyle koordine olarak çalıştıklarını anlattı. Zipper, depremin meydana getirdiği yıkımı ‘felaket’ olarak tanımlayarak, “AFAD ve Türk STK'ları etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar, bize çok yardımcı oldular. Farkında olmamız gerekir ki aynı deprem Fransa’da yaşansaydı, Fransız itfaiyeciler ve Fransa’nın alt yapısı da yoğunluk içerisinde olurdu. Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz. Benim olduğum bölgede Türkiye Cumhuriyeti, AFAD, Türk dernekleri, Türk STK’ları orada olup etkili olmak için ellerinden geleni yaptılar” dedi.

#"Asrın felaketi"
#AB
#depremler
#İncirlik üssü
#Krista Mikkonen
#yardım malzemeleri
#Finlandiya
1 saat önce
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Finlandiya'dan gelen yardım uçağı İncirlik Üssü'ne ulaştı
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