Firavun’dan beter

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır’da büyük bir trajedi yaşandığını ve dünyanın işlenen suçlara sessiz kaldığını belirtti. Mısır’da tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-Iryan’ın dün vefat ettiğinin duyurulmasının ardından yazılı açıklama yapan Karadaği, Iryan’ın şehitler kafilesine katıldığını dile getirdi.

OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

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“Dünya ne zamana kadar Sisi’nin (Mısır Cumhurbaşkanı) işlediği suçlara sessiz kalacak?” diye soran Karadaği, “Mısır’da, askeri darbeden bu yana büyük bir trajedi ve Mısırlıların Firavun döneminde bile görmediği bir zulüm yaşanıyor” ifadesini kullandı. 2013’te ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi’nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan’ın farklı makamlarında faaliyet gösteren Iryan, “doğu sınırına baskın” ve “Kalyub” davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezasına (25 yıl hapis) çarptırılmıştı.

DÜNYA Libya çölleri Mısır’ı yutar