Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzun masaya oturtulma sebebi ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Kremlin sarayında ağırlamıştı.
Sosyal medyada ise görüşmenin içeriğinden çok, oturdukları uzun masa alay konusu olmuştu.
3 PCR TESTİ YAPTIRMAYI REDDETTİĞİ İÇİN UZUN MASAYA OTURTULDU İDDİASI
Rusya Araştırmaları Enstitüsü kaynaklı iddiaya göre Macron'un o masaya oturtulma sebebi, kritik görüşme öncesi sadece 1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi.
Normalde Kremlin'e göre 3 test yaptırması gerekiyordu. Bu şartı reddettiği için uzun masaya oturtuldu.
Rus basını ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a virüslü anlamında
"Omacron suşu" lakabını taktı.
DÜNYA
Macron Rusya'da rezil oldu
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Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. <br><br>
Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, 'Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var' dedi.<br><br>
Macron ise, Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, 'Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.<br><br>
Görüşmeyle ilgili basına servis edilen fotoğraflarda iki liderin ayrı uçlarda oturduğu uzun masa sosyal medyada gündem oldu.<br><br>
Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı’nın bu masa ile Macron’a mesaj verdiği yorumunu yaptı. Fransız diplomatik kaynakları, “Cumhurbaşkanı Macron, Putin’den o kadar çok uzakta oturdu ki birbirlerini tercümeyi dinlemek için verilen kulaklıklar aracılığıyla duydular” yorumunu yaptı.<br><br>
Putin - Macron görüşmesindeki dev masayı gören mizahşörler boş durmadı
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim tırmanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün gece Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in ile gerçekleştirdiği görüşmeden çözüm çıkmadı. Ancak iki liderin görüşmesindeki dev masa sosyal medyada alay konusu oldu. Çok sayıda kullanıcının yaptığı fotomontaj kareler paylaşım rekoru kırdı.