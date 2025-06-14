Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Filistin devletini tanımaya kararlıyız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris'te düzenlenen ‘İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik' konferansına katıldı. Barrot, konferansta yaptığı konuşmada, Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili olarak, “Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bu adımı atmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.