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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Filistin devletini tanımaya kararlıyız

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Filistin devletini tanımaya kararlıyız

13:1014/06/2025, Cumartesi
DHA
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun Fransa'nın Filistin devletini tanımaya kararlı olduğunu açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Paris'te düzenlenen ‘İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik' konferansına katıldı. Barrot, konferansta yaptığı konuşmada, Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili olarak, “Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bu adımı atmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.


Barrot, Filistinlilere siyasi bir çözüm getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu ayın ilerleyen günlerinde Fransa ve Suudi Arabistan tarafından New York'ta ortaklaşa düzenlenecek BM İki Devletli Çözüm Konferansı'nda bu konuya odaklanacaklarını belirtti.


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