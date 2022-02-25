Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Putin'e: Diktatörsün

Le Drian, TF1 kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu saldırıların Rusya'nın verdiği taahhütlere aykırı olduğunu ifade eden Le Drian, Putin'in "diktatör" olduğunu belirtti.

"YAPTIRIMLAR RUS EKONOMİSİNİ KİLİTLEMEYE YÖNELİK"

Le Drian, ayrıca Putin'in NATO'nun "nükleer ittifakı" olduğunu anlamasını gerektiğini söyledi.

Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların Rus ekonomi sistemini "kilitlemeye" yönelik olduğunu ifade eden Le Drian, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Le Drian, Ukrayna'nın NATO'nun askeri olarak müdahale etmesine yönelik talebi bulunmadığını, bu ülkenin insani, finansal ve askeri ekipman yardımları istediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hesap vermesini isteyeceklerini açıklamıştı.

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OYNAT 00:38 Rusya'nın bombalı saldırısında yaralanan öğretmen: Böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında yaralanan öğretmen Olena Kurilo yaşadıklarını anlattı. Yıkılan evinin önünde yüzündeki sargı bezleri ile kamera karşına geçen Kurilo, 'Savaşlar hakkında şiirler yazdık, tarih olarak okuduk ama böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim.' şeklinde konuştu.

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