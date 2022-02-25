Dünya Fransa Dışişleri Bakanı Le Driandan Putine Diktatörsün
AVRUPA

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Putin'e: Diktatörsün

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ukrayna'yı işgal etme talimatı veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'diktatör' olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransa Dışişleri Bakanı Le Driandan Putine: Diktatörsün
Jean-Yves Le Drian

Le Drian, TF1 kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu saldırıların Rusya'nın verdiği taahhütlere aykırı olduğunu ifade eden Le Drian, Putin'in "diktatör" olduğunu belirtti.

"YAPTIRIMLAR RUS EKONOMİSİNİ KİLİTLEMEYE YÖNELİK"

Le Drian, ayrıca Putin'in NATO'nun "nükleer ittifakı" olduğunu anlamasını gerektiğini söyledi.

Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların Rus ekonomi sistemini "kilitlemeye" yönelik olduğunu ifade eden Le Drian, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Le Drian, Ukrayna'nın NATO'nun askeri olarak müdahale etmesine yönelik talebi bulunmadığını, bu ülkenin insani, finansal ve askeri ekipman yardımları istediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rusya'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hesap vermesini isteyeceklerini açıklamıştı.

Ukraynalı kadın Rus askerinin karşısına dikildi: Silahları ve bombaları bırakın
OYNAT 00:20
Ukraynalı kadın Rus askerinin karşısına dikildi: Silahları ve bombaları bırakın
Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği ifade edilen Kherson kentinde bir kadın, Rus askerine isyan ederek, 'Silahları ve bombaları bırakın' diyerek tepki gösterdi.

Rusya'nın bombalı saldırısında yaralanan öğretmen: Böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim
OYNAT 00:38
Rusya'nın bombalı saldırısında yaralanan öğretmen: Böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim
Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında yaralanan öğretmen Olena Kurilo yaşadıklarını anlattı. Yıkılan evinin önünde yüzündeki sargı bezleri ile kamera karşına geçen Kurilo, 'Savaşlar hakkında şiirler yazdık, tarih olarak okuduk ama böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim.' şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Biden'dan misilleme: Rusya'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulacak
OYNAT 03:21
ABD Başkanı Biden'dan misilleme: Rusya'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulacak
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'ya uygulanacak olan yeni yaptırımları açıklayan Biden, 'Putin yönetimi saldırı ve savaşı seçti. Şimdi ise sonuçlarıyla yüzleşecek. Rusya'ya yönelik güçlü yaptırımlar uygulayacağız. Dört bankaya daha yaptırım uygulayarak bazı varlık blokajı ortaya koyduk. Rus bankalarının 1 trilyonluk varlıklarına yaptırım uygulandı. Rusya'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulacak.' açıklamasında bulundu.
Ankarada Ukraynaya destek gösterisi

Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Fenerbahçe bütün hedeflerini kaybetti

Fenerbahçe bütün hedeflerini kaybetti

​Sarı lacivertliler, Slavia Prag'a elendi ve Avrupa'ya veda etti.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.