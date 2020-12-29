Dünya Fransa Dışişlerinden Haftere çağrı Libya için askeri çözüm yok
AVRUPA

Fransa Dışişleri’nden Hafter’e çağrı: Libya için askeri çözüm yok

BAE ve Mısır’ın kullandığı darbeci Hafter’in Libya’daki ateşkesi bozma adımları ve Türkiye’yi hedef alan açıklamaları sonrası, TSK komuta kademesi Libya’ya yaptığı çıkarmada Hafter'e “Kaçacak yer bulamazsın” uyarısında bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından Fransa Dışişleri Bakanlığı, Hafter’e “Libya için askeri bir çözüm yok” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hafter.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hafter.

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri, Mısır ve BAE destekli darbeci Hafter, ateşkesi bozmaya yönelik adımlar atarak birçok noktaya silah sevkiyatı gerçekleştirmişti. Son olarak da haddini aşan sözler kullanan Hafter, "Türkiye'ye karşı harekete geçmeye hazır olun" demişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes uygulanmalı

Bu gelişmelerin ardından Fransa’dan Hafter’e “çatışmadan kaçın” çağrısı yapıldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik Birleşmiş Milletler'in gözetiminde siyasi sürecin devam etmesini sağlayan 23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır” denildi.

Paris’in dostu yenildi: Fransız basını Hafter'in yenilgisini böyle kabul etti
DÜNYA
Paris’in dostu yenildi: Fransız basını Hafter'in yenilgisini böyle kabul etti
  • Libya’da yaşananların ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya gelmişti. Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde Hafter her yerde meşru hedef olacağı konusunda sert bir şekilde uyarılmış; “Kaçacak yer bulamazlar. Herkes aklını başına toplasın” denilmişti.

Libya'da Hafter'e sert uyarı: Kaçacak yer bulamazsın
DÜNYA
Libya'da Hafter'e sert uyarı: Kaçacak yer bulamazsın

Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatacak tezkere TBMM'de kabul edildi
GÜNDEM
Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatacak tezkere TBMM'de kabul edildi
Abone Ol Google News
Emlak ve MTV tutarları belli oldu

Emlak ve MTV tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.
Beyoğlunda korkunç olay

Beyoğlu'nda korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Marsilya sokaklarında 550 ton çöp bekliyor!

Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.
Emeklilere müjde

Emeklilere müjde

Kısıtlama günlerine denk gelen maaşlar erken ödenecek.
Ünlü iş adamı<br>için gözaltı kararı

Ünlü iş adamı
için gözaltı kararı

​SBK Holding'e kara para operasyonu.

İftiraların<br>hesabı sorulacak

İftiraların
hesabı sorulacak

Erdoğan'ın avukatından iddialara sert tepki.
Ağlatan manzara!

Ağlatan manzara!

​Antalya'daki sağanak yağış sonrası ortaya çıktı.
'Şampiyon olamaz'

'Şampiyon olamaz'

Dilmen, zirve yarışıyla ilgili tahminini açıkladı.
Daha şiddetlisine<br>hazırlıklı olmalıyız

Daha şiddetlisine
hazırlıklı olmalıyız

​Dünya Sağlık Örgütü'nden virüs uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.