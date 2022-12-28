Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı desteği artırmak için Ukrayna'ya gitti

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Sebastien Lecornu, Polonya'ya Fransız yapımı iki askeri uydu satmak için anlaşma yaptığını açıkladığı Polonya gezisinin ardından Ukrayna'nın başkentine gitti.

AP'nin haberine göre Kiev'de Lecornu, Rusya'nın işgaline karşı ülkelerini savunurken ölen Ukraynalılar için bir kahramanlar anıtına çelenk koydu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve ordu yetkilileriyle görüşmesi planlandı.

Fransa, Ukrayna'ya askeri destek konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den daha az gündeme alıyor gibi görünmesine rağmen ülke, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinden bu yana Ukrayna'ya düzenli olarak silah gönderdi.

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