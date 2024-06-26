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Dünya

Fransa seçime gidiyor: 4 aşırı sağcı dernek ve kuruluşu kapattı

Fransızlar bu hafta sonu sandık başına gitmeye hazırlanırken, Bakanlar Kurulunda alınan kararla genel seçim öncesi 4 aşırı sağcı dernek ve kuruluşun feshedildiği bildirildi.

17:12 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Elysee Sarayı'nda, 30 Haziran'da düzenlenecek erken genel seçimin ilk turundan önce, son Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.


Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Bakanlar Kurulunda bazı dernek ve kuruluşların feshedilmesini teklif ettiğini söyledi.


Thevenot, toplantıda, aşırı sağcı öğrenci sendikası Savunma Birliği Grubu, aşırı sağcı Les Remparts kuruluşu ile La Traboule ve Top Sport Rhone derneklerinin kapatıldığını duyurdu.


Hükümet Sözcüsü, Bakanlar Kurulunda ayrıca Jonas Paris isimli derneğin de feshedildiğini belirtti.​​​​​​​

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