Fransa-Yunanistan hattında savunma ittifakı uzatılıyor

Fransa ve Yunanistan, iki ülke arasında 2021'de imzalanan savunma anlaşmasını beş yıllığına daha yenileyecek.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24-25 Nisan'da Atina'yı ziyaret ederek, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Ziyarette, Eylül 2021'de Paris'te imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması da 5 yıllığına daha yenilenecek.

Söz konusu anlaşma, her 5 yılda bir taraflardan itiraz olmadıkça otomatik olarak yenileniyor.

İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasını hedefleyen ziyaret çerçevesinde, ekonomi, sivil koruma ve inovasyon alanlarında işbirliği konuları ele alınacak.

Ayrıca iki liderin gündeminde, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması da yer alacak.​​​​​​​​​







