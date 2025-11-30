Yeni Şafak
Fransa'da 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti

12:0830/11/2025, Pazar
AA
Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetindeki 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Meurthe-et-Moselle Valiliğinin açıklamasına dayandırılan ulusal basındaki haberlere göre, vilayete bağlı Nancy şehri yakınlarında bulunan Neuves-Maisons'taki 3 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.


Yangında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.


Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



#fransa
#yangın
#Neuves-Maisons
