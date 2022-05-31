Dünya Fransada bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı
AVRUPA

Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı

Fransa'da başörtülü bir kadın, restoran sahibi kadın tarafından "Karanlık çağlara ait bir kıyafeti giyiyor" denilerek restorana alınmadı. Fransa'da yönetimin Müslümanları hedef alan yasalar uygulamasıyla birlikte başörtülü kadınlara, Müslümanlara ve İslami kuruluş ile ibadethanelere yönelik İslamofobik ve ayrımcı saldırılarda artış görülüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransada bir kadın başörtün karanlık çağların kıyafeti denilerek restorana alınmadı
Arşiv

Fransa'da, pazar günü gerçekleştiği belirtilen ve basında yer alan görüntülerde, ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde bir kişi Anneler Günü dolayısıyla bir hafta öncesinden rezervasyon yaptırdığı restorana annesini götürüp baş başa yemek yemek istedi.

  • Görüntülerde, anne ve oğlu restoran kapısına geldiğinde, iş yeri sahibi kadın, annesi "karanlık döneme ait başörtüyü" taktığı gerekçesiyle iki müşterisini restorana almayacağını söylüyor.

Fransa’nın derdi Türkiye
DÜNYA
Fransa’nın derdi Türkiye
  • Boynunda haç olması nedeniyle kendisinin de Hristiyan olduğu belirtilen kadın, görüntülerde, içeri almayı reddettiği başörtülü Müslüman müşterisine "başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğu" iddiasında bulunuyor.

Kendisine yönelik sözler nedeniyle şoke olduğunu belirten müşteri ise emniyete giderek kendilerine ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Görüntüler tepki topladı

Sosyal medyada viral olan görüntüler, İslamofobik ve ırkçı davranış gösterildiği gerekçesiyle tepki topladı.

Fransa'da yönetimin Müslümanları hedef alan yasalar uygulamasıyla birlikte başörtülü kadınlara, Müslümanlara ve İslami kuruluş ile ibadethanelere yönelik İslamofobik ve ayrımcı saldırılarda artış görülüyor.

Fransa’da ırkçıların hedefi camiler
DÜNYA
Fransa’da ırkçıların hedefi camiler

Yakın zamanda da ülkede Grenoble belediyesinin kamuya ait plaj ve yüzme havuzlarında tesettürlü mayoyu serbest bırakma kararı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı üzerine mahkeme tarafından askıya alınmıştı.

Sosyal medya şirketlerinin ikiyüzlülüğü: Müslüman karşıtlığıyla ilgili şikayetleri duymazdan geldiler
TEKNOLOJİ
Sosyal medya şirketlerinin ikiyüzlülüğü: Müslüman karşıtlığıyla ilgili şikayetleri duymazdan geldiler
Online damat

Online damat

​Düğününe görüntülü arama ile katıldı.
Beyşehirde şaşkına çeviren manzara

Beyşehir'de şaşkına çeviren manzara

Yılanların mücadelesi böyle görüntülendi.
En büyük küresel sağlık tehdidi

Erdoğan 'Dünya Tütünsüz Günü'nde gençlerle buluştu: Mücadelemizi sürdüreceğiz.

​12 yaşından beri sigara içen adamdan gençlere tavsiye.
Deniz suyu kalitesi artacak

Deniz suyu kalitesi artacak

​Bursa'ya 31,5 milyon euroluk yeni yatırım.

​Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO tescilli yeriydi.

​3600 ek gösterge ile ilgili üç alternatifli çalışma tamamlandı.

​Isırgan otundan üretiliyor: Köylülerin geçim kaynağı oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.