Fransa’da cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un amacı yeni soykırım

Fransa’da Nisan 2022 seçimleri için cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eden ırkçı siyasetçi Eric Zemmour’un, partisine Müslüman karşıtı bir atıfla “Reconquete (Yeniden Fetih)” adını vermesi tepkilere neden oldu.

İslam ve göçmen düşmanlığıyla bilinen Zemmour’un koyduğu bu isim, Endülüs döneminde Hristiyanların İber Yarımadası’ndaki Müslümanlara yönelik soykırımını anlatıyor. Aslen Cezayir Yahudisi olan ırkçı aday, olaylı geçen ilk mitinginde, Fransa’ya mülteci göçünü sıfırlama vaadinde bulundu.

YENİDEN FETİH GÖNDERMESİ

Paris yakınındaki Villepinte kasabasında yaptığı konuşmada Eric Zemmour, “Eğer ben bu seçimi kazanırsam, yeni bir iktidar değişimi değil, dünyadaki en yüce ülkenin yeniden fethi yaşanacak” diyerek, partisinin isminin “Reconquete” olacağını duyurdu.

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“Yeniden Fetih” anlamına gelen söz konusu isim, Endülüs döneminde İber Yarımadası’ndaki Hristiyanların, yarımadadaki Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlarını tanımlaması sebebiyle eleştirilerin odağı oldu.

PROTESTO EDİLDİ

Fransa’ya mülteci göçünü sıfırlama vaadinde bulunan aşırı sağcı siyasetçi, miting öncesi protestolarla karşılaşırken, Zemmour’un konuşması sırasında bazı destekçileri, ırkçılık karşıtı tişörtler giyen eylemcilere saldırdı.

Salondaki basın mensuplarını yuhalatan Zemmour, ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan tek siyasetçinin kendisi olduğunu öne sürdü; şahsına yöneltilen faşizm, ırkçılık ve kadın düşmanlığı suçlamalarını da reddetti. Yine Paris’in farklı bölgelerinde de Zemmour’a karşı binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

ASİMİLE OLUN DEMİŞTİ

İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Eric Zemmour, daha önce katıldığı bir programda, Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını belirtmiş, “Seçilirsem yeni doğan çocuklara Muhammed isminin verilmesini yasaklayacağım” ifadelerini kullanmıştı. Yine başka bir konuşmasında da ırkçı aday, Fransa’daki tüm Müslümanları asimile olmaya, hukuki ve siyasi kural empoze eden İslam’ı uygulamayı reddetmeye çağırıyorum” sözleriyle tepki çekmişti.

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Reconquista nedir?

Reconquista, Endülüs döneminde İber Yarımadasındaki Hristiyanların, bölgedeki Müslümanlara yönelik soykırımına verilen addır. 1492 yılında son Endülüs devletinin yıkılmasıyla ve Müslümanların İspanya’dan sürülmesiyle sonuçlanan Reconquista, İspanyolcada “yeniden fetih” anlamına gelir. Reconquista sırasında kurulan engizisyon mahkemeleri sonucu binlerce Müslüman can vermişti.