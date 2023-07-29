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Dünya

Fransa’da gündem oldu: Müslüman genç biri bebek 17 kişiyi ölümden kurtardı

İzzeddin Hamdi adındaki Müslüman gencin, iki katlı bir binanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan biri bebek 17 kişiyi kurtarması Fransa'da gündem oldu.

17:46 . 29/07/2023 Cumartesi
AA
İzzeddin Hamdi

İzzeddin Hamdi

Fransa’nın
Romans-sur-Isere
kentinde iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.
Dün çıkan yangında binada mahsur kalan biri bebek 17 kişi, bina civarında fırıncılık yapan
İzzeddin Hamdi
tarafından kurtarıldı.

Fransa'da büyük takdir topladı

Alevlere rağmen pencereye yanaştırdığı merdivenle içeri girerek mahsur kalanları çıkaran Müslüman genç, çevredekilerden ve sosyal medya paylaşımcılarından büyük takdir topladı.

Twitter kullanıcıları, Hamdi'ye gösterdiği kahramanlıktan dolayı onur nişanı verilmesi gerektiğine ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu.

Alevlere aldırmadı

France Bleu'nün haberine göre, Müslüman genç, alevlere aldırmayarak binadan gelen çığlıklara sessiz kalmadı ve canını hiçe sayarak kurtarma işine girişti.

İtfaiyecilerden Baptiste Devis, olay yerine geldiklerinde 5 ile 6 metre yüksekliğinde alevlerle karşılaştıklarını ve alevlerin her yeri sardığını aktardı.


#Fransa
#İzzeddin Hamdi
#yangın
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