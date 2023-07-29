Fransa’da gündem oldu: Müslüman genç biri bebek 17 kişiyi ölümden kurtardı

kentinde iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

kentinde iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

Alevlere rağmen pencereye yanaştırdığı merdivenle içeri girerek mahsur kalanları çıkaran Müslüman genç, çevredekilerden ve sosyal medya paylaşımcılarından büyük takdir topladı.

Twitter kullanıcıları, Hamdi'ye gösterdiği kahramanlıktan dolayı onur nişanı verilmesi gerektiğine ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu.

France Bleu'nün haberine göre, Müslüman genç, alevlere aldırmayarak binadan gelen çığlıklara sessiz kalmadı ve canını hiçe sayarak kurtarma işine girişti.

İtfaiyecilerden Baptiste Devis, olay yerine geldiklerinde 5 ile 6 metre yüksekliğinde alevlerle karşılaştıklarını ve alevlerin her yeri sardığını aktardı.