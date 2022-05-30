Dünya Fransada maymun çiçeği alarmı Vaka sayısı 16 olarak açıklandı
AVRUPA

Fransa’da maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısı 16 olarak açıklandı

Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan maymun çiçeği virüsünda vaka sayısı da hızla artıyor. Son olarak Fransa’da maymun çiçeği vaka sayısının 16 olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Fransa’da maymun çiçeği alarmı: Vaka sayısı 16 olarak açıklandı
Foto/arşiv

Fransa Sağlık Yüksek Kurulunun (HAS) son paylaştığı verilere göre, ülkede 12'si başkent Paris’in de bulunduğu İle-de-France bölgesinde olmak üzere toplam 16 maymun çiçeği virüslü vaka tespit edildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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