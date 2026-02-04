Fransa'da Musk'a operasyon!

ABD'de Trump yönetimi, Avrupa ile ayrışma adımları atarken, Avrupa Birliği (AB) ile Silikon Vadisi şirketleri arasındaki savaşta dün yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ve AB'yi eleştirileriyle hedef alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya şirketinin Paris'teki ofisi Paris Emniyeti Siber Suçlar Birimi ve Europol ortak operasyonu ile basıldı. Paris Savcılığı, soruşturmanın ocak ayında başlatıldığını ve kapsamının genişletildiğini açıkladı. Savcılık açıklamasına göre, X Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk ile eski CEO Linda Yaccarino, nisan ayında ifade vermek üzere çağrıldı. Şirket çalışanlarının ise tanık sıfatıyla dinleneceği bildirildi. Paris Savcısı Laure Beccuau, soruşturmanın başlangıçta algoritmaların kötüye kullanımı şüphesi üzerine yoğunlaştığını, ancak daha sonra X’in yapay zekâ sohbet botu Grok’un ürettiği “cinsel içerikli deepfake” videolarının da dosyaya eklendiğini söyledi. Grok, geçtiğimiz yıl kullanıcı talepleri doğrultusunda kadınların ve çocukların da dahil olduğu dijital olarak soyulmuş görüntüler üretmesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu, Grok’un cinsel içerik üretebilme kapasitesine ilişkin ayrı bir inceleme başlattı. Elon Musk'ın başta Almanya olmak üzere İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partilere destek verdiği hatta mitinglerinde konuşma yaptığı biliniyor. AB yönetimi, Musk'ın hamlelerini Avrupa'nın içişlerine müdahale olarak değerlendiriliyor. X'in algoritma yönetiminin de bu çerçevede bir tehdit olarak değerlendirildiği düşünülüyor.