Fransa'da Musk'a operasyon!

ABD'de Trump yönetimi, Avrupa ile ayrışma adımları atarken, Avrupa Birliği (AB) ile Silikon Vadisi şirketleri arasındaki savaşta dün yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ve AB'yi eleştirileriyle hedef alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya şirketinin Paris'teki ofisi Paris Emniyeti Siber Suçlar Birimi ve Europol ortak operasyonu ile basıldı. Paris Savcılığı, soruşturmanın ocak ayında başlatıldığını ve kapsamının genişletildiğini açıkladı. Savcılık açıklamasına göre, X Yönetim Kurulu Başkanı Elon Musk ile eski CEO Linda Yaccarino, nisan ayında ifade vermek üzere çağrıldı. Şirket çalışanlarının ise tanık sıfatıyla dinleneceği bildirildi. Paris Savcısı Laure Beccuau, soruşturmanın başlangıçta algoritmaların kötüye kullanımı şüphesi üzerine yoğunlaştığını, ancak daha sonra X’in yapay zekâ sohbet botu Grok’un ürettiği “cinsel içerikli deepfake” videolarının da dosyaya eklendiğini söyledi. Grok, geçtiğimiz yıl kullanıcı talepleri doğrultusunda kadınların ve çocukların da dahil olduğu dijital olarak soyulmuş görüntüler üretmesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu, Grok’un cinsel içerik üretebilme kapasitesine ilişkin ayrı bir inceleme başlattı. Elon Musk'ın başta Almanya olmak üzere İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partilere destek verdiği hatta mitinglerinde konuşma yaptığı biliniyor. AB yönetimi, Musk'ın hamlelerini Avrupa'nın içişlerine müdahale olarak değerlendiriliyor. X'in algoritma yönetiminin de bu çerçevede bir tehdit olarak değerlendirildiği düşünülüyor.
HEDEF AMERİKAN ŞİRKETLERİ
Avrupa ile ABD arasında teknolojik bilek güreşinde, Avrupa Birliği'nde 2023’ten bu yana yürürlükte olan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) en büyük tartışma konusu. Büyük teknoloji şirketlerini “eşik bekçisi” olarak tanımlayan yasa teknoloji şirketlerinin piyasa hakimiyetlerini sınırlamayı amaçlıyor. DMA kapsamında Avrupa Komisyonu şimdiye kadar Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar avro, Apple’a 500 milyon avro, Meta’ya ise 200 milyon avro para cezası kesti. Kurallara uymayan şirketler, yıllık küresel cirolarının yüzde 10’una kadar cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. ABD yönetimi, AB’nin dijital düzenlemelerinin “vergiler dışında yeni bir ticaret engeli” oluşturduğunu ve Amerikan teknoloji şirketlerine karşı ayrımcı olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Trump, DMA’yı açıkça eleştiren isimler arasında yer alıyor. Silikon Vadisi patronlarının da Trump'a, kendilerini AB yaptırımlarına karşı savunması konusunda başvuruda bulunduğu biliniyor. AB ise bu suçlamaları reddediyor. Komisyon, kuralların milliyet gözetmediğini ve tüm “eşik bekçisi” platformlara eşit şekilde uygulandığını vurguluyor. Paris’te X ofislerine düzenlenen baskın, AB ile ABD’li teknoloji devleri arasındaki uzun süredir devam eden dijital güç mücadelesinin son halkası olarak görülüyor. Bu dosya Avrupa'nın teknoloji ve yapay zeka alanındaki bağımlılık tartışmalarını daha da alevlendirebilir.