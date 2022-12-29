Fransa'da Müslümanlara hakaret eden gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulacak

CCIE'den yapılan açıklamada, "nefrete tahrik etmek" suçlamasıyla Dassier hakkında şikayette bulunulacağı belirtildi.

Fransız gazeteci Jean-Claude Dassier, 27 Aralık'ta Fransız haber kanalı CNEWS'da gündemi ele alan "Güzel Ekip" programında "Cumhuriyet, Müslümanların umurunda değil, bu kelimenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Dassier'in bu ifadeleri bazı siyasetçiler ve Fransız Twitter kullanıcılarının tepkisine yol açmıştı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekilli Aymeric Caron, Twitter'dan "Uzun süredir haber kanalı olmayan CNEWS'da bir kez daha ırkçı söylem" şeklinde paylaşımda bulunarak, bu kanalda "güvensizlik, göç ve İslam" dışında başka meselelerden bahsedilmediğini belirterek tepki göstermişti.

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Sosyal medya kullanıcıları da, "ırkçı sözleri" nedeniyle Fransız gazeteciyi eleştirmiş, Fransa'da bir kişiye veya gruba dini aidiyeti nedeniyle iftira atmanın 1 yıl hapis ve 45 bin avro cezası olduğunu hatırlatmıştı.