Fransa'da skandal karar: Tedavi nedeniyle başını kapatan öğrenci okuldan uzaklaştırıldı

Fransa’nın Ardèche bölgesinde, Annonay şehrindeki Montgolfier Lisesi’nde öğrenim gören Mélina, sağlık gerekçesiyle başını kapatması nedeniyle aylardır tartışmaların ve okul yönetiminin baskısının merkezinde yer alıyor. Epilepsi hastası olan ve tedavisi nedeniyle ciddi saç dökülmesi yaşayan öğrenci, başını kapatmasının “dini sembol” olarak değerlendirilmesi sonrası eğitimden uzak kaldı.

Epilepsi nöbeti sırasında okulda müdahale edecek personel yoktu

Rhône Vadisi’nde yaşayan Mélina, Toussaint tatilinden bir hafta önce İngilizce dersinde şiddetli bir epilepsi nöbeti geçirdiğini anlattı. Nöbet sırasında kendisine yalnızca bir arkadaşının müdahale edebildiğini belirten Mélina, ağızdan verilmesi gereken Buccolam ilacının arkadaşının yardımıyla uygulandığını söyledi.

O sırada okulda nöbete müdahale edebilecek eğitimli bir personelin bulunmadığı aktarıldı. Mélina’nın ifadesine göre olay öğretmeni de derinden etkiledi ve rapor aldı; sınıf ise o gün öğleden sonra derslerden muaf tutuldu. Nöbet sonrası Mélina ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi, okul müdürünün kendisini ancak kızının hastaneye götürülmesinden sonra aradığını söyledi.

Saç dökülmesi sonrası başını kazıttı

Mélina, epilepsi tedavisinde kullandığı Keppra ilacına ya da yoğun strese bağlı olarak ciddi saç dökülmesi (alopesi) yaşamaya başladı. Bu durum üzerine Toussaint tatili sırasında başını kazıtan genç kız, okulun açıldığı gün saçsızlığını gizlemek için başını örttü

Mélina, okula ilk gittiği gün annesiyle birlikte okul müdürüne giderek sağlık durumunu kendilerinin bildirdiğini aktardı.

Okul yönetimi “dini sembol” olarak değerlendirdi

Ancak Mélina’nın ruh sağlığını korumak amacıyla başını kapatması, okul yönetimi tarafından dini bir sembol olarak değerlendirildi. Mélina, daha sonra beyaz bir başlık taktığında bir gözetmen tarafından okul müdürünün odasına götürüldüğünü söyledi.

Genç öğrenci, saçlarını kaybettiğini henüz açıklamaya hazır olmadığını ancak buna rağmen okul müdürünün bu bilgiyi tüm personele aktardığını belirtti. Müdürlük tarafından gözetmenlere, başını örtmesinin ya da taktığı berenin kulakların üstünde olmaması halinde Mélina’nın okula alınmaması yönünde talimat verildiği ifade edildi.

“Saçsız görünmesi istendi”

Annesi Fanny, kızının ağlayarak kendisini aradığını ve başlığını takmasının yasaklandığını söyledi. Fanny’ye göre okul yönetimi, Mélina’nın saçsız şekilde görünmesini istedi ancak genç kız bunu reddederek okuldan ayrıldı.

Mélina ise okul müdürünün, okul dışında dini başörtüsü takan diğer kız öğrencilerin “neden ona izin verildiğini” sorgulayacağını söylediğini aktardı. Bunun üzerine Mélina, okul dışında başını örtmediğini ve başını örtmesinin dini bir gerekçesi olmadığını dile getirdi.

Spor beresi de kabul edilmedi

Mélina, saç dökülmesini gizlemek için başını örtüp altına çorap yerleştirerek topuz görünümü verdiğini, bunu çıkarmayı teklif ettiğini ancak bunun da yeterli bulunmadığını anlattı.

Okul yönetiminin talebi üzerine bu kez bereyle okula giden Mélina’nın annesi, bunun spor markası Under Armour’a ait olduğunu ancak okul müdürü tarafından yine “İslami başörtüsü” olarak değerlendirildiğini söyledi. Müdürün berenin kulakların üstüne çekilmesini istediği, bunun ise “anlamsız ve alay konusu olacak bir görüntü” oluşturduğu ifade edildi.

“Kemoterapi beresi” de tartışma konusu oldu

Bunun ardından Mélina’dan kemoterapi hastalarının kullandığı türden bir bere takması istendi. Genç kız, bu türden iki farklı bere satın aldığını ve okulun tercih yapabilmesi için getirdiğini söyledi. Ancak bu berelerin de kulakların üstüne çekilmesi istendi.

Daha sonra okul yönetimi, Mélina, annesi, okul müdürü ve okul hemşiresinin katılımıyla akademiye bağlı bir doktorla çevrim içi toplantı düzenledi. Mélina, bu toplantıya doktor raporları ve bere sipariş belgeleriyle katıldıklarını belirtti.

Toplantıda okul müdürünün, Mélina’ya göre, “Bunun başörtüsü olup olmadığına ben karar veririm” dediği aktarıldı. Doktorun ise ilaçların ruh hali değişimlerine etkisi hakkında konuştuğu ancak bereyle ilgili bir değerlendirme yapmadığı ifade edildi.

Peruk önerildi, maddi gerekçeyle reddedildi

Mélina, okul yönetimi tarafından bandana takmasının ya da peruk almasının önerildiğini ancak maddi imkânlar nedeniyle peruk alınamadığını söyledi. Doğal saçtan yapılmış bir peruğun yüzlerce hatta binlerce euroya mal olduğu belirtildi.

Son görüşmede okul müdürünün kemoterapi beresini de “İslami başörtüsüne benzediği” gerekçesiyle kabul etmediği, sunulan üç doktor raporuna rağmen doktorun “kolay rapor düzenlemekle” suçlandığı ifade edildi. Mélina, okulun talebi üzerine tabipler odasının aile hekimine yazı gönderdiğini ve hekimden ailenin dini bir aidiyetinin olmadığına dair belge istendiğini aktardı.

Akademik yönetim 'yasanın uygulandığını' savundu

Konuya ilişkin açıklama yapan Ardèche Akademik Direktörü Thierry Aumage, öğrencinin sağlık gerekçesiyle başını örttüğünü söylediğini ancak görünümün “dini aidiyet izlenimi verebilecek” nitelikte olduğunu belirterek, kıyafetle ilgili yasal düzenlemelere bağlı kaldıklarını söyledi.

Okuldan uzaklaştırıldı

Mélina ise okulun 'İslami başörtüsü' savının bir bahane olduğunu belirterek, epilepsi krizlerinin okul tarafından yönetilmesinin zor bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hastalığı nedeniyle başını örtmesi 'dini sembol' sayılan öğrenci okuldan uzaklaştırıldı.

Anne Fanny, başka bir şehirdeki liseye başvuru sürecini beklediklerini belirterek, kızının yeniden benzer bir durum yaşamaması için seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Mélina ise yeni okuluna başlarken peruk alabilmek için ailece para topladıklarını ifade etti.








