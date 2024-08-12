Fransa'da 'turuncu' alarm: Tüm ülkede etkili olacak aşırı sıcaklar yolda

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, neredeyse tüm ülkede yüksek sıcaklıkların yaşanacağını ve bugünün haftanın en sıcak günü olması beklendiğini açıklandı.





En yüksek sıcaklıkların, Ile-de-France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Burgundy, Centre, Haute-Normandie ve Hauts-de-France vilayetlerinde yaşanacağını termometrelerin ise 36 ila 38 dereceyi göstereceği duyuruldu.









Sıcaklıkların oldukça uzun süreceği tahmin ediliyor

Tüm ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklıkların yarından itibaren ülkenin batı kesimlerinde bir miktar düşeceği ancak doğu vilayetlerinde yüksek seyretmeye devam edeceği belirtildi.





Vatandaşlara oldukça uzun süreceği tahmin edilen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları tavsiye edildi.





Bakanlık uyarıyor: Dikkatli olun

Bordeaux Belediyesi'nin sıcaklıklara karşı aldığı önlemler kapsamında 11 Ağustos'ta yeşil alanları saat 23.00'e, belediyeye ait yüzme havuzlarını da 20.00'ye kadar açık tutulması karar verildi.





İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasına karşı önlem olarak halkın su tüketimini artırması ve öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması çağrısında bulunuldu. Bakanlık ayrıca özellikle risk grubundaki kişileri sıcak havalara karşı daha dikkatli olmaları hususunda uyardı.







