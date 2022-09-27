Fransa'dan beklenmeyen hamle: 2027 yılından önce yapımına başlanacak

Avrupa, enerji krizinde yeni çözüm yolları ararken, nükleer reaktörlere olan ilgi artmaya devam ediyor. Son olarak Fransa, 2027 yılından sonra yapımına başlayacağı nükleer reaktör inşasını öne çekti. Söz konusu nükleer reaktörün 2035 öncesinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Enerji sıkıntısı yaşayan Fransa'da yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlanacağı açıklandı.

AA'nın Fransız kanalı BFMTV'nin haberinden aktardığına göre, hükümet, 51,7 milyar avro maliyetindeki 6 yeni nesil EPR2 nükleer reaktörün temellerini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun son 5 yıllık döneminin bitiminden önce atacak.

Enerji sıkıntısını gidermek için bir yandan güneş ve açık deniz rüzgar santralleri inşa eden Fransa, Macron'un iklim yasası kapsamında vadettiği 8 yeni nesil nükleer santral inşa ederek yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak istiyor.

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Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, yeni nesil reaktörlerin mevcut nükleer reaktörlerin olduğu sahalarda kurulacağını belirtti.

Pannier-Runacher bu adımın zaman kazanmak adına alınan bir önlem olduğunu ifade etti.

Le Figaro gazetesi yeni nesil reaktörlerin 2035 öncesinde faaliyete geçebileceğini aktardı.