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Dünya Fransadan yeni yasa İbadethanelerin kapatılmasını kolaylaştırıyor
AVRUPA

Fransa'dan yeni yasa: İbadethanelerin kapatılmasını kolaylaştırıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un isteği üzerine hazırlanan istihbarat ve terörle mücadele ile alakalı yeni yasa tasarısı, bugün bakanlar kuruluna sunulacak. Yasa tasarısı, valiliklere ibadet yerlerini terör eylemiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle kapatma imkanı veriyor. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, "Mevcut yasalarla sadece 17 cami kapatabildik yasayı değiştirmemiz gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Fransadan yeni yasa: İbadethanelerin kapatılmasını kolaylaştırıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

Fransa'nın Yvelines kentinde polis karakolunda düzenlenen ve bir polisin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrası hükümet, hapisten çıkan hükümlülerin izlenme süresi ile ibadet yerlerine yönelik baskının artırılması gibi maddeler içeren terörle mücadele yasa tasarısını çıkarma çalışmalarını hızlandırdı.

Bakanlar kuruluna sunulacak

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'in isteğiyle bugün istihbarat ve terörle mücadele ile alakalı bir yasa tasarısını bakanlar kuruluna sunacağını duyurdu.

Darmanin, hükümetin bu adımını 24 Nisan'da gerçekleşen bıçaklı saldırıyı örnek göstererek "Büyüyen bir tehdide karşı mücadele araçlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadesiyle savundu.

25 yılda 20'den fazla terörle mücadele yasası

Fransa'da 1986'dan bu yana terörle mücadeleyi kapsayan İç Güvenlik Kanunu'nu güçlendirmek amacıyla 20'den fazla terörle mücadele yasası kabul edildi.

Ülkede son olarak, 2015'te düzenlenen terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin kalkmasıyla 30 Ekim 2017'de İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası (SILT) yürürlüğe girdi.

Geçici önlemler kalıcı hale getirilmek isteniyor

İçeriği henüz tam olarak açıklanmasa da yeni yasa tasarısıyla, ev aramaları, güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemleri, yeni yasa tasarısıyla kalıcı hale getirilmek isteniyor.

İbadet yerlerine yönelik baskının artırılması

Valiliklere ibadet yerlerini terör eylemiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle kapatma imkanı veren yasa tasarısı ayrıca ibadet yerinin çevresinde bulunan ve buraya bağlı mekanları da kapatmaya olanak sağlıyor.

Fişleme kolaylığı sunuyor

"Şüpheli" kategorisindeki kişileri izlemek ve haklarında dijital veri toplamak için izin verilen süreyi 2 aya çıkaran yasa tasarısı, ilk defa kamu düzenine yönelik tehdit halinde insansız hava araçlarının frekansını bozma ve uydu aracılığıyla yapılan iletişime müdahaleye imkan tanıyor.

Ayrıca teknik izlemelerden elde edilen verileri 5 yıl süreliğine saklamayı öngören yasa tasarısı, bu veriler üzerinden yapay zeka kullanılarak istihbarat servisinin hizmetine sunulacak yazılımlar oluşturulmasını amaçlıyor.

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