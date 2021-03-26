Dünya Fransadan Yunanistana yeni siparişler karşılığında ücretsiz savaş gemisi teklifi
AVRUPA

Fransa’dan Yunanistan’a yeni siparişler karşılığında ücretsiz savaş gemisi teklifi

Fransız La Tribune gazetesi, Fransa yönetiminin, Yunanistan’a yeni savaş gemisi siparişi vermesi karşılığında Jean Bart fırkateynini ücretsiz devretmeyi teklif ettiğini yazdı.

Haber Merkezi Diğer
Fransa’dan Yunanistan’a yeni siparişler karşılığında ücretsiz savaş gemisi teklifi
Jean Bart

Fransız Donanması, Jean Bart savaş gemisinin 4 Mart 2021’deki “son görevinden” döndükten sonra emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

Fransız La Tribune gazetesi, Fransa yönetiminin, Yunanistan’a yeni savaş gemisi siparişi vermesi karşılığında Jean Bart fırkateynini ücretsiz devretmeyi teklif ettiğini yazdı.

Haberde, teklife Yunanistan’ın sıcak baktığı fakat daha fazla talepte bulunduğu aktarıldı.

  • Donanmasını hızlı bir şekilde yenilemek isteyen Yunanistan, uluslararası ihale açarak ülkelere çağrı yapmıştı. Yunanistan Savunma Bakanlığı, öncelikli hedeflerinin hali hazırda kullanılan gemiler olduğunu duyurmuştu.

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