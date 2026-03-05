Yeni Şafak
Fransa’nın ABD’ye Orta Doğu’daki üslerini kullanma izni verdiği bildirildi

15:065/03/2026, Perşembe
AA
Fransa, İran’a karşı “Körfezdeki ortaklarının korunmasına katkı sunmak” için üslerini kullanıma açtı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının, ABD-İsrail’in İran’a saldırdığı ve İran’ın misilleme yaptığı Orta Doğu’da ABD’ye Fransız üslerini “geçici olarak” kullanma izni verdiği bildirildi.

Ulusal basının Fransa Genelkurmay Başkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa, İran’a karşı “Körfezdeki ortaklarının korunmasına katkı sunmak” için üslerini kullanıma açtı.

Kaynaklar, ABD uçaklarının Orta Doğu’daki Fransız üslerinde bulunmasına “geçici olarak” izin verildiğini aktardı.

İngiltere de, bölgedeki üslerinin İran’a karşı kullanımına izin vermişti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.






