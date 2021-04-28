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Dünya Fransayı karıştıran bildiri Macron karşıtı e-bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım
AVRUPA

Fransa’yı karıştıran bildiri: Macron karşıtı e-bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım

Fransa'da bazı emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı imzaladığı e-bildiri ülke gündemine bomba gibi düştü. Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısı yapılmıştı. Daha önceki açıklamasında e-bildiriyi "sorumsuzluk" olarak nitelendiren Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, metni imzalayanlara cezai yaptırım sinyali verdi.

Haber Merkezi Diğer
Fransa’yı karıştıran bildiri: Macron karşıtı e-bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa’da geçtiğimiz hafta cuma günü Rambouillet’te polis merkezi çalışanı 49 yaşındaki bir kadının Tunus asıllı bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sonrası tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olay sonrası yaşananlarla ilgili üzüntüsünü dile getirse de, bu aşırı sağcı cephedeki isimleri pek tatmin etmedi. Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marine Le Pen, Macron’a ağır eleştiri yöneltirken, emekli askerlerin yayınladığı bir mektup Fransız kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

  • Mektupta Fransa’nın İslamcılık tehdidi altında olduğunu öne süren askerler, “Fransa tehlikede. Birkaç ölümcül tehlike onu tehdit ediyor. Emekli olsak bile, biz Fransa’nın askerleri olarak güzel ülkemizin karşılaştığı tehditlere karşı kayıtsız kalamayız” ifadelerini kullanılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısı yapılmıştı.

Yaptırım sinyali

Daha önceki açıklamasında e-bildiriyi "sorumsuzluk" olarak nitelendiren Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, metni imzalayanlara cezai yaptırım sinyali verdi. AFP'nin haberine göre, 25 emekli generalin e-bildirisini imzalayan aktif görevdeki askerler yaptırımlarla karşılaşabilir. Parly, halihazırda görev yapana askerlerin siyasi açıdan tarafsız kalmalarını gerektiren yasayı çiğnedikleri için cezalandırılacağı konusunda uyardı.

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Orduda ağırlıkları yok

Fransa Savunma Bakanı, yaşananlar karşısında birliklerin "büyük çoğunluğunun" "tarafsız ve sadık" kaldığına inandığını ifade etti. E-bildirinin arkasındaki emekli Jandarma Komutanı General Jean-Pierre Fabre-Bernabac, konuk olduğu televizyon programındaki açıklamasında, “İnsanlar, siyasetçilere değil, bize güvendiklerini söylüyor.” demişti.

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  • Eski generaller dışında imzacıların kaçının savunma kuvvetlerinden emekli olduğu ve kaçının aktif görevde bulunduğu belli değil. Macron karşıtı bildiride imzası bulunan askerlerin, orduda bir ağırlığa sahip olmadığı belirtiliyor.

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'e-bildiriye sessiz kaldınız' tepkisi

Fransa’da muhalefetin sol kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon, ordunun lideri olan Cumhurbaşkanı'nın, Valeurs Actuelles’teki yazı ve Marine Le Pen’in buna cevabı karşısında sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirmişti. Sosyalist Parti'nin 2017'deki cumhurbaşkanı adayı ve Generation.S partisinin lideri Benoit Hamon da Twitter'dan, 1961'deki Algiers darbe girişiminden 60 yıl sonra 20 generalin Cumhuriyet'i açıkça askeri darbeyle tehdit ettiğini yazmıştı.

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