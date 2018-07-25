Dünya Fransız komutan PYD/PKKya eğitim veriyoruz
AMERİKA

Fransız komutan: PYD/PKK'ya eğitim veriyoruz

ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye'deki operasyonların ardından elindeki toprakları kontrol altında tutmak için YPG/PKK'ya eğitim verdiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fransız askerleri, PKK/PYD güçlerine askeri eğitim desteği veriyor.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fransız askerleri, PKK/PYD güçlerine askeri eğitim desteği veriyor.

ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın elinde 30 kilometrekarelik bir alanın bulunduğunu belirten Parisot, Suriye'de "birkaç yüz" DEAŞ militanı kaldığını tahmin ettiklerini ve bu alanı DEAŞ'ın elinden almanın kısa süreceğini ifade etti.

Parisot, koalisyonun DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların DEAŞ tarafından tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

Fransız general: PKK'ya eğitim veriyoruz

DEAŞ'ın elindeki toprakların alınmasının örgütün bölgeden silinmesi anlamına gelmediğini vurgulayan Parisot, "DEAŞ'ın savaş gücü olarak bir daha geri gelmemesini sağlamalıyız. Bunu yapmak için bir taraftan Irak güvenlik güçlerini eğitiyoruz. Onlar çok başarılı. Diğer taraftan da Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne (terör örgütü YPG/PKK) ve güvenlik güçlerine eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin "Kuzey Suriye Savunma Gücü'nün ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Bunlara ne tür eğitimler veriyorsunuz? Sınır güvenliği de bu eğitimlere dahil mi?" sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi:

"Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, aynı şey Irak tarafı için de geçerli, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir. Bu iş toprak almaya benzemez. Ben bir karacı değilim ama bir toprağı almakla onu tutmak farklıdır. Bu yüzden onlara toprağı elinde tutmaları konusunda eğitim veriyoruz. Bu eğitimde sınır güvenlik güçleri yer almıyor."

Fransa DEAŞ mensubu vatandaşlarını kabul etmiyor

Bir gazetecinin onlarca DEAŞ mensubu Fransız vatandaşının Suriye'de tutuklu bulunduğunu hatırlatarak Paris'in bu militanları geri alıp almayacağını sorması üzerine Fransız Tuğgeneral "Fransa politika gereği onları geri istemiyor." açıklamasında bulundu.

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