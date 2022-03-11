Dünya G7 ülkeleri "Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma" konusunda anlaştı
AVRUPA

G7 ülkeleri "Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma" konusunda anlaştı

G7 ülkeleri enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya’ya enerji bağımlığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) enerji bakanlarının enerji kaynaklarına ilişkin çeşitlendirmenin sağlanması ve Rusya’ya olan ihtiyacın azaltılması konusunda uzlaşmaya vardığı kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
G7 ülkeleri Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma konusunda anlaştı
G7 ülkeleri "Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma" konusunda anlaştı.

Ortak açıklamada son Rusya kaynaklı jeopolitik gelişmelerden dolayı gelecek dönemde enerji fiyatlarının artmasının beklendiği belirtilerek, “Büyük bir endişeyle bunun özellikle AB’deki hane halkı ve düşük gelirliler için yaratacağı yükün farkındayız.” ifadesi yer aldı.

Açıklamada yükselen enerji fiyatların özellikle enerji ithalatçısı konumundaki gelişmekte olan ve finansal kaynakları azalmış ülkeler tarafından hissedileceği bildirildi.

Bağımlılığın azaltılması özel aciliyete sahip

G7 ortak açıklamasında, enerji konusunda iş birliğinin artırılacağı, “Avrupa Birliği'nde Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlılığın azalması özel aciliyete sahip.” ifadesi kullanıldı.

Bu hafta içerisinde ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurmuştu.

İngiltere de yıl sonuna kadar Rus petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıklamıştı.

Yaptırım kıskacı: Rus ekonomisini zor bir dönem bekliyor
DÜNYA
Yaptırım kıskacı: Rus ekonomisini zor bir dönem bekliyor

G7 liderlerinden ortak bildiri: Putin kendisini tarihin yanlış yerinde konumlandırıyor
DÜNYA
G7 liderlerinden ortak bildiri: Putin kendisini tarihin yanlış yerinde konumlandırıyor

Minik kahraman Muhammet

Minik kahraman Muhammet

​Üç yaşındaki çocuk yangın çıkan evde ailesinin hayatını kurtardı.
CHP zihniyetinde yok etmek var

'CHP zihniyetinde yok etmek var'

​İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki.
Kılıçdaroğlundan Şanlıurfada yeni vaat: Sivereki il yapacağım

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Erdoğan: 2014'te Batı işgale susmasalardı bugün bu tablo olmazdı

Bağlantı noktaları yaklaşık 20 santimetre ayrıldı.

Sınav Okulları Lise Kademeleri Birleşmiş Milletler Simülasyonu’nda
Gündem

Sınav Okulları Lise Kademeleri Birleşmiş Milletler Simülasyonu’nda

Tüm dünyada lise öğrencilerinin güncel Dünya meselelerine çözüm aramak, öğrencilerin bakış açılarını geliştirmek ve İngilizce dilini pratiğe dökmek amacıyla temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, simülasyon olarak canlandırıldığı konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinlik olan SINAVMUN 2022 (SINAV MODEL UNITED NATIONS) 650 delegenin katılımıyla gerçekleşti.
G7 ülkeleri
Dünya

G7 ülkeleri "Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltma" konusunda anlaştı

G7 ülkeleri enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya’ya enerji bağımlığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) enerji bakanlarının enerji kaynaklarına ilişkin çeşitlendirmenin sağlanması ve Rusya’ya olan ihtiyacın azaltılması konusunda uzlaşmaya vardığı kaydedildi.
Zelenskiy: Paralı askerler buraya saldırmaya geliyor
Dünya

Zelenskiy: Paralı askerler buraya saldırmaya geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rus ordusunun Rusça konuşan vatandaşlara bile çok kötü davrandığını belirterek, "Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.